Đề xuất doanh nghiệp phải bồi thường nếu mỹ phẩm không đạt chất lượng 25/02/2026 08:11

(PLO)- Bộ Y tế đề xuất cơ sở công bố mỹ phẩm phải bồi thường cho người tiêu dùng nếu sản phẩm không đạt chất lượng, đồng thời báo cáo, thu hồi và ngừng kinh doanh ngay.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm.

Đưa kem làm trắng, phấn rôm vào "tầm ngắm"

Dự thảo quy định rõ cơ quan quản lý sẽ ưu tiên kiểm tra sau công bố (hậu kiểm) đối với các sản phẩm mỹ phẩm có nguy cơ cao, tác động trực tiếp đến sức khỏe. Cụ thể, danh sách này bao gồm mỹ phẩm làm trắng da, phấn rôm, nhuộm tóc, uốn/duỗi tóc, kem chống nắng, chống nhăn, sản phẩm dùng cho trẻ em và phụ nữ có thai...

Đáng chú ý là quy định bắt buộc về việc tự kiểm định đối với cơ sở công bố mỹ phẩm. Theo đó, đối với sản phẩm mỹ phẩm làm trắng da, phấn rôm, mỹ phẩm chống nắng, mỹ phẩm cho phụ nữ có thai hoặc trẻ em, trong thời gian 30 ngày kể từ ngày sản phẩm được đưa ra lưu thông, cơ sở công bố bắt buộc phải gửi mẫu mỹ phẩm đến cơ sở kiểm nghiệm độc lập.

Cơ sở kiểm nghiệm này phải đạt thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) hoặc tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 để kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Như vậy, sản phẩm bắt buộc phải có phiếu kết quả kiểm nghiệm thực tế từ cơ quan độc lập, đáp ứng khắt khe các giới hạn về kim loại nặng (thủy ngân, asen, chì, cadimi), giới hạn tạp chất và vi sinh vật theo chuẩn ASEAN.

Bộ Y tế đề xuất nhiều quy định nhằm chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với các sản phẩm mỹ phẩm. (Ảnh minh hoạ)

Phải bồi thường nếu mỹ phẩm không đạt chất lượng

Dự thảo cũng bổ sung quy định về trách nhiệm bồi thường của cơ sở công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Theo đó, khi mẫu mỹ phẩm được mang đi kiểm nghiệm và cho kết quả không đạt chất lượng, cơ sở công bố phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng thời, cơ sở này phải gửi văn bản thông báo về mẫu mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn, không an toàn kèm theo phiếu kiểm nghiệm về Bộ Y tế và UBND cấp tỉnh trong thời hạn chậm nhất 24 giờ.

Cơ sở công bố sản phẩm phải phối hợp với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm phẩm thực hiện việc tạm ngừng kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm có kết quả không đạt chất lượng, không an toàn đối với người sử dụng; đồng thời tự niêm phong bảo quản, biệt trữ đối với sản phẩm này và thực hiện kết luận của cơ quan quản lý nhà nước.

Đối với các trường hợp phát hiện "biến cố bất lợi nghiêm trọng" (đe dọa tính mạng, tàn tật, nhập viện...), cơ sở công bố phải báo cáo Bộ Y tế trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được thông tin đầu tiên và nộp báo cáo chi tiết trong 8 ngày tiếp theo.

Bên cạnh đó, để ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp bị thu hồi sản phẩm này lại tiếp tục lập hồ sơ công bố sản phẩm khác, dự thảo tăng cường các chế tài xử lý.

Cụ thể, các sản phẩm mỹ phẩm chứa thành phần chất cấm (các chất làm trắng độc hại), vượt quá giới hạn nồng độ cho phép, hoặc không đúng với hồ sơ công bố sẽ bị áp dụng biện pháp thu hồi toàn bộ.

Cơ quan quản lý nhà nước có thể ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm trong vòng 12 tháng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả, nhập lậu, mỹ phẩm có chứa chất cấm hoặc giả mạo tài liệu, con dấu trong hồ sơ công bố. Toàn bộ các hồ sơ công bố đã nộp trước ngày bị xử lý vi phạm của cơ sở đó cũng sẽ không còn giá trị.

Theo đánh giá từ Bộ Y tế, việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, kết hợp với các quy định khắt khe về trách nhiệm tự kiểm nghiệm và giải quyết sự cố có thể giúp thanh lọc thị trường, tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương quản lý nhà nước về quản lý mỹ phẩm.