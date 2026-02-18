Thu hồi trên toàn quốc 131 mỹ phẩm chăm sóc da 18/02/2026 14:29

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc và tiêu huỷ đối với 131 loại mỹ phẩm.

Các sản phẩm này đều do Công ty Cổ phần sản xuất mỹ phẩm Vincos Việt Nam sản xuất. Doanh nghiệp có địa chỉ tại thôn 3, xã Phú Cát, Hà Nội.

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi là các sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất tại cơ sở này không đáp ứng các điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định.

Danh sách 131 loại mỹ phẩm bị thu hồi trên toàn quốc tại đây.

Danh sách 131 sản phẩm bị buộc dừng lưu hành đợt này trải rộng ở nhiều nhóm hàng tiêu dùng thông dụng như sữa rửa mặt, serum, toner, kem dưỡng da, sữa tắm, kem chống nắng, xịt khử mùi và gel vệ sinh.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Vincos Việt Nam cùng các đơn vị chịu trách nhiệm liên quan phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối và sử dụng. Các doanh nghiệp này có trách nhiệm tiếp nhận, tiến hành thu hồi toàn bộ số lô hàng không đạt chuẩn và thực hiện việc tiêu hủy theo quy định, báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 3-3.

Sở Y tế các tỉnh, thành có nhiệm vụ thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn quản lý ngừng ngay việc mua bán 131 sản phẩm nêu trên và trả lại hàng cho nhà cung ứng.

Cơ quan quản lý y tế địa phương, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ cũng được giao nhiệm vụ giám sát chặt chẽ quá trình này và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Kết quả giám sát cần được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 18-3.