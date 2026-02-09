Lâm Đồng: 90% bệnh nhân hài lòng ngành y nhưng lo ngại bệnh viện xuống cấp 09/02/2026 16:10

(PLO)- Ngành y tế Lâm Đồng vừa thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất báo cáo gửi Bộ Y tế về bức tranh toàn cảnh sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công năm 2025. Bên cạnh những con số ấn tượng về tỉ lệ hài lòng, báo cáo đã thẳng thắn chỉ ra những "vùng trũng" nghiêm trọng về cơ sở vật chất và quy trình thủ tục.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, Bệnh viện hạng I duy nhất của tỉnh Lâm Đồng.

Hài lòng nhưng điểm trừ vẫn lớn

Theo báo cáo, việc khảo sát được triển khai đồng bộ tại các cơ sở khám, chữa bệnh và hệ thống trạm y tế trên toàn tỉnh. Đối với bệnh viện và trung tâm y tế, việc đo lường mức độ hài lòng của người bệnh nội trú và ngoại trú được thực hiện tối thiểu 1 lần/quý. Tại các trạm y tế, khảo sát người dân đối với dịch vụ tiêm chủng mở rộng được tiến hành 2 lần/năm.

Kết quả cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của đội ngũ y bác sĩ khi các chỉ số hài lòng chung đều ở mức cao. Cụ thể, chỉ số hài lòng chung đạt 89,9%, trong đó 91,3% đối với điều trị nội trú; 88,5% khám chữa bệnh ngoại trú và 94,6% đối với dịch vụ tiêm chủng mở rộng.

Những con số cho thấy nỗ lực cải thiện chất lượng phục vụ của ngành y tế Lâm Đồng. Tuy nhiên, phía sau tỉ lệ “đẹp” này vẫn tồn tại không ít nỗi lo và bức xúc âm ỉ của người bệnh.

Theo phân tích của Sở Y tế, thời gian chờ đợi làm thủ tục còn lâu là tồn tại lớn nhất trong khảo sát điều trị nội trú và ngoại trú, đặc biệt vào những ngày cao điểm đông bệnh nhân. Đây chính là nguyên nhân khiến mức độ hài lòng chưa đạt như kỳ vọng.

Đáng chú ý, tiêu chí “Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh” có giá trị thấp nhất. Nguyên nhân là hầu hết cơ sở y tế đã xuống cấp, chậm được sửa chữa, nâng cấp, thiếu trang thiết bị đồng bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý người bệnh.

Khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Ngoài ra, nhiều bệnh viện mới triển khai đăng ký khám qua điện thoại, website nên người dân, nhất là người cao tuổi, chưa tiếp cận đầy đủ thông tin, dẫn đến việc tiếp tục xếp hàng chờ đợi trực tiếp.

Một số hạn chế khác cũng được chỉ ra như tình trạng quá tải cục bộ tại các bệnh viện tuyến tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin trong khảo sát trực tuyến còn khó khăn; việc tổng hợp số liệu tại tuyến cơ sở còn nặng tính thủ công.

“Chìa khóa” nằm ở chuyển đổi số và hạ tầng

Trước những tồn tại trên, Sở Y tế Lâm Đồng đề xuất hàng loạt giải pháp căn cơ. Trong đó, trọng tâm là tăng cường nhân lực, cải tiến quy trình tiếp nhận nhằm giảm tối đa thời gian chờ đợi. Ngành y tế đẩy mạnh chuyển đổi số, cho phép người dân đăng ký khám từ xa qua điện thoại, website, tiến tới hồ sơ bệnh án điện tử đồng bộ. Đồng thời, các đơn vị cần nâng cấp cơ sở vật chất, kịp thời sửa chữa trang thiết bị, đảm bảo vệ sinh môi trường bệnh viện “xanh – sạch – đẹp”.

Đối với hệ thống trạm y tế, Sở Y tế đề nghị Bộ Y tế sớm xây dựng phần mềm quản lý, phân tích dữ liệu khảo sát trong tiêm chủng mở rộng nhằm chuẩn hóa, giảm áp lực thống kê thủ công.

Hiện tỉnh Lâm Đồng có 13 bệnh viện công, trong đó có 1 bệnh viện hạng I (Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, còn lại là hạng 2), cùng 26 trung tâm y tế khu vực và mạng lưới trạm y tế phủ khắp các xã, phường phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.