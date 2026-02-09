Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng vinh danh tuyển thủ U23 Nguyễn Lê Phát 09/02/2026 09:40

(PLO)- Dự kiến, lễ trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho tuyển thủ Nguyễn Lê Phát sẽ được tổ chức trang trọng ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Ngày 6-2, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã ký quyết định tặng Bằng khen cho vận động viên (VĐV) Nguyễn Lê Phát, người con của xã Quảng Tân, Lâm Đồng vì những đóng góp to lớn cho màu cờ sắc áo của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Quyết định khen thưởng nhằm ghi nhận kịp thời chuỗi thành tích ấn tượng của chân sút trẻ sinh năm 2007 này.

Dù còn trẻ nhưng Nguyễn Lê Phát thi đấu rất chững chạc.

Cụ thể, Lê Phát đã có màn trình diễn xuất sắc, góp công lớn giúp Đội tuyển bóng đá Nam U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng tại SEA Games 33 (năm 2025). Chưa dừng lại ở đó, phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu kiên cường của Phát tiếp tục giúp Đội tuyển U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích với tấm Huy chương Đồng tại Vòng chung kết U23 châu Á năm 2026.

Sinh ra và lớn lên tại xã Quảng Tân, Phát được phát hiện và đào tạo từ rất sớm. Trải qua quy trình huấn luyện bài bản, Phát đã khẳng định năng lực chuyên môn vượt trội cùng tư duy chơi bóng hiện đại.

Nguyễn Lê Phát ăn mừng bàn thắng tại Vòng chung kết U23 châu Á năm 2026. Ảnh: TED TRẦN

Không chỉ tỏa sáng ở các cấp độ đội tuyển trẻ Quốc gia (U17, U20, U23), Phát còn được giới chuyên môn đánh giá là mẫu cầu thủ giỏi. Trong sinh hoạt và tập luyện, anh luôn là tấm gương về ý thức kỷ luật, lối sống lành mạnh và tinh thần cầu tiến.

Sự trưởng thành của vận động viên này không chỉ nâng cao vị thế của bóng đá Việt Nam mà còn tạo nên hiệu ứng tích cực, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho phong trào thể dục thể thao trong thanh thiếu niên.

Nguyễn Lê Phát và mẹ.

Việc trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của cá nhân Phát, đồng thời khẳng định sự quan tâm sát sao của tỉnh Lâm Đồng đối với công tác phát triển nhân tài thể thao.

Dự kiến, lễ trao thưởng và vinh danh tuyển thủ Nguyễn Lê Phát sẽ được tỉnh Lâm Đồng tổ chức trang trọng ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hứa hẹn là một sự kiện ý nghĩa khởi đầu cho năm mới đầy thắng lợi của thể thao tỉnh Lâm Đồng.