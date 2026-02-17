Căng mình xử trí nhiều ca cấp cứu nguy kịch đêm Giao thừa 17/02/2026 10:31

(PLO)- Trong thời khắc chuyển giao năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E đã liên tục tiếp nhận, xử trí nhiều ca cấp cứu nguy kịch.

Ngay khi thời khắc Giao thừa vừa điểm, tiếng còi xe cấp cứu ngoại viện Bệnh viện E (Hà Nội) đã xé tan màn đêm, liên tiếp đưa nhiều người bệnh vào nhập viện trong tình trạng khẩn cấp.

Trường hợp đầu tiên là nam bệnh nhân 51 tuổi, được chuyển tuyến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm tụy cấp do tăng Triglycerid trên nền bệnh lý đái tháo đường type II và suy thận cấp.

Khai thác tiền sử bệnh án cho thấy trước đó một ngày, người bệnh xuất hiện đau bụng tăng dần kèm sốt, dù đã được truyền dịch nhưng tình trạng không thuyên giảm nên phải chuyển viện gấp.

Tiếp đó, các bác sĩ tiếp nhận một nam bệnh nhân trẻ tuổi tại Hà Nội bị tai nạn giao thông với các vết thương trầy xước vùng mặt trái và đau tay trái.

Ngay tại giường bên cạnh, ê-kíp trực cũng đang cấp cứu cho một bé trai 14 tuổi (Hà Nội) bị đau bụng dữ dội kèm đi ngoài phân lỏng.

Bệnh nhân này có tiền sử phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa và dẫn lưu ổ bụng cách đây ba ngày. Hiện đang được theo dõi biến chứng tắc ruột sau mổ và áp xe tồn dư sau viêm phúc mạc ruột thừa.

Trong thời khắc chuyển giao năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E đã liên tục tiếp nhận, xử trí nhiều ca cấp cứu nguy kịch. Ảnh: BVCC

Tại khoa Khám bệnh và Cấp cứu tim mạch, các y bác sĩ phải căng mình cấp cứu cho nam thanh niên 19 tuổi (Hà Nội) nhập viện do tai nạn giao thông trong tình trạng nguy kịch, huyết áp tụt đột ngột, nghi ngờ chấn thương ngực kín và bụng kín.

Trực tiếp hội chẩn ca bệnh, TS.BS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E và TS.BS Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc bệnh viện đã chỉ định chụp lại toàn bộ ổ bụng để đánh giá tổn thương, đồng thời cho bệnh nhân thở máy và theo dõi sát sao 24/24 giờ.

Sau đó, xe cấp cứu ngoại viện tiếp tục đưa vào một bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc khó, được chẩn đoán theo dõi nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp và biến chứng đái tháo đường.

ThS.BS Nguyễn Thị Mai Hương, Phó trưởng khoa Kiểm tra sức khỏe đang trực tại khoa Cấp cứu cho biết trong thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đội ngũ y bác sĩ đã phải xử lý liên tục nhiều mặt bệnh phức tạp từ chấn thương do tai nạn sinh hoạt đến các bệnh lý nội khoa như: tắc ruột, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, bệnh viện đã bố trí các ca trực 24/24 giờ với đầy đủ bác sĩ nội khoa, ngoại khoa, điều dưỡng và đặc biệt là tăng cường triệt để đội cấp cứu ngoại viện.