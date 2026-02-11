Phòng chống dịch bệnh do virus Nipah, TP.HCM đo thân nhiệt 100% khách nhập cảnh 11/02/2026 10:35

(PLO)- Để phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah, TP.HCM đo thân nhiệt từ xa đối với 100% hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu hàng không và cảng biển.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah trên địa bàn, trong đó yêu cầu đo thân nhiệt từ xa đối với 100% hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu hàng không và cảng biển.

Theo kế hoạch, công tác kiểm soát y tế tại cửa khẩu được triển khai đồng bộ, bảo đảm phát hiện sớm các trường hợp sốt hoặc có triệu chứng nghi ngờ, đồng thời vẫn tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh.

Những trường hợp có biểu hiện bất thường sẽ được khai thác kỹ yếu tố dịch tễ, đặc biệt với người đến từ hoặc đi qua khu vực có nguy cơ.

Song song với kiểm soát tại cửa khẩu, TP.HCM tăng cường giám sát dịch bệnh trong cộng đồng nhằm phát hiện sớm ca nghi ngờ và các trường hợp tiếp xúc có nguy cơ. Các đội đáp ứng nhanh ở cấp thành phố và phường, xã được củng cố để thực hiện điều tra dịch tễ, theo dõi người tiếp xúc và triển khai biện pháp kiểm soát lây nhiễm khi cần thiết.

Sân bay Tân Sơn Nhất vừa triển khai các biện pháp phòng, chống dịch virus Nipah lây lan qua đường hàng không. Ảnh minh họa: THU TRINH.

Ở lĩnh vực điều trị, các cơ sở y tế trên địa bàn được yêu cầu rà soát, củng cố nguồn lực, bảo đảm sẵn sàng nhân lực, thuốc men, vật tư, trang thiết bị để tiếp nhận, thu dung và điều trị các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc virus Nipah. Công tác phân tuyến điều trị, cách ly, hồi sức và kiểm soát nhiễm khuẩn được tăng cường nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Ngành y tế TP.HCM cũng tổ chức tập huấn, cập nhật chuyên môn về chẩn đoán, điều trị và phòng, chống nhiễm khuẩn cho hệ thống khám chữa bệnh. Năng lực xét nghiệm được nâng cao, sẵn sàng thực hiện các kỹ thuật PCR, giải trình tự gene để xác định virus Nipah theo quy định.

Cùng với đó, công tác truyền thông nguy cơ được đẩy mạnh nhằm giúp người dân nhận biết sớm dấu hiệu nghi ngờ, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh và kịp thời đến cơ sở y tế khi có yếu tố nguy cơ. TP yêu cầu thống nhất thông điệp truyền thông, kiểm soát chặt chẽ thông tin liên quan đến dịch bệnh, tránh gây hoang mang trong cộng đồng.

Sở Y tế TP.HCM là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu và điều hành toàn diện công tác phòng, chống dịch virus Nipah trên địa bàn. Các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp triển khai giám sát, truyền thông và xử lý tình huống dịch bệnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Động thái của TP.HCM được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo ghi nhận các ca tử vong do virus Nipah tại một số quốc gia, làm gia tăng lo ngại nguy cơ dịch bệnh lây lan qua đường di chuyển quốc tế.

Mới đây, ngày 6-2, WHO cho biết một phụ nữ đã tử vong ở Bangladesh vào tháng 1, sau khi nhiễm virus Nipah.

Việt Nam hiện chưa ghi nhận ca mắc, song ngành y tế yêu cầu duy trì cảnh giác và chủ động các biện pháp phòng ngừa từ sớm.