Tết ấm nơi hành lang bệnh viện 09/02/2026 08:42

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, không khí ấm áp lan tỏa tại nhiều bệnh viện ở TP.HCM. Những phần quà, lời động viên và không gian Tết đã giúp người bệnh vơi bớt lo âu, thêm nghị lực vượt qua bệnh tật.

Món quà tinh thần ý nghĩa

Chị Huỳnh Thị Minh Tâm (42 tuổi, ngụ TP.HCM) bị suy thận từ năm 13 tuổi. Mỗi tuần ba buổi, hai mẹ con chị lại quen với việc vào viện từ sớm, ngồi chờ đến lượt lọc máu cho chị tại khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy.

BS CKII Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc Phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, trao quà cho bệnh nhân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trong 29 năm ròng rã chạy thận, chị gặp nhiều biến chứng khó khăn. Một lần vào mùng 2 Tết của nhiều năm trước, chị bị viêm phổi nặng. Hơi thở chị Tâm dồn dập, cơ thể gần như kiệt sức. Xe cấp cứu hú còi đưa chị đến thẳng bệnh viện. Một tháng sau đó là một cuộc chiến, đội ngũ y bác sĩ cật lực giành lại chị từ tay tử thần.

Với chị Tâm, Tết không làm thay đổi lịch chạy thận đã duy trì suốt nhiều năm. Những ngày giáp Tết, chị vẫn vào viện đều đặn theo lịch lọc máu ba buổi mỗi tuần. 29 năm ăn Tết ở bệnh viện với chị đã thành quen.

“Bệnh viện quan tâm, thăm hỏi và tặng quà Tết, tôi thấy vui và ấm áp. Bao năm điều trị tại đây, được các y bác sĩ chăm lo tận tình, tôi biết ơn nhiều. Chúc tập thể bệnh viện luôn dồi dào sức khỏe, cảm ơn vì đã luôn hết lòng với bệnh nhân” – chị Tâm trải lòng.

Chị Huỳnh Thị Minh Tâm bị suy thận từ năm 13 tuổi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông Đinh Tuấn Hạnh (58 tuổi, ngụ Đồng Nai) đưa cha đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tái khám sau hơn nửa năm điều trị u phổi. Cha ông đã phẫu thuật nhưng chưa thực hiện hóa trị do đang trong quá trình điều trị bệnh lao. Hiện bệnh nhân đang điều trị hạch lao theo chỉ định của bác sĩ, cho uống thuốc lao tại địa phương và định kỳ quay lại bệnh viện để tái khám.

Chia sẻ về không khí những ngày cận Tết tại bệnh viện, ông Hạnh bày tỏ cảm xúc tích cực khi thấy bệnh viện tổ chức đường hoa xuân cho bệnh nhân, thân nhân và nhân viên y tế. Điều này thể hiện sự quan tâm của bệnh viện với bệnh nhân, giúp người bệnh có không gian tham quan, cảm giác như đang đi lễ hội Tết chứ không phải chỉ đi khám bệnh.

Ông Đinh Tuấn Hạnh đưa cha đến Bệnh viện Chợ Rẫy tái khám. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Nhờ vậy cảm giác mệt mỏi khi đi bệnh viện cũng được giảm bớt. Hy vọng các y bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để phục vụ bệnh nhân tốt hơn trong những ngày Tết và chúc các y bác sĩ có nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn” – ông Hạnh bày tỏ.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, bà Nguyễn Thị Nam vui vẻ tham quan không gian Tết, mua sắm gian hàng 0 đồng và xin chữ thầy đồ. Bà cho biết hơn 1 tuần qua đã cùng con dâu chăm đứa cháu đang điều trị tại đây.

Bệnh nhân Bệnh viện Nhân dân Gia Định được cắt tóc, gội đầu ở lễ hội Xuân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Cháu tôi được đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế chăm sóc rất chu đáo. Nhân dịp Tết, bệnh viện còn tổ chức tặng quà cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó gia đình tôi cũng may mắn được nhận quà. Tôi rất vui mừng và gửi lời cảm ơn bệnh viện” – bà Nam nói.

Theo bà, hoạt động chăm lo Tết rất có ý nghĩa đối với bệnh nhân, đây là việc làm rất thiết thực trong dịp Tết. Những phần quà và sự quan tâm của bệnh viện đã góp phần động viên tinh thần người bệnh, giúp họ cảm thấy thoải mái hơn, yên tâm điều trị, mau hồi phục và sớm được về nhà sum vầy cùng gia đình.

Đem lại sự thoải mái cho bệnh nhân

Những ngày cuối năm, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức đường hoa Xuân chủ đề "Xuân văn minh hiện đại - Tết kết nối sẻ chia". Các đơn vị đã cùng nhau tạo nên 15 cụm tiểu cảnh mang nhiều sắc thái trang trí, góp phần mang không khí rộn ràng của năm mới Bính Ngọ 2026 vào khuôn viên bệnh viện.

Đường hoa xuân tạo sự gắn kết trong đội ngũ nhân viên y tế. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ đường hoa xuân là hoạt động tạo sự gắn kết trong đội ngũ nhân viên y tế, mang lại cảm xúc tích cực cho bệnh nhân và thân nhân.

Năm nay, chương trình có sự tham gia của khoảng 40 nghệ sĩ, sân khấu được đưa ra ngoài, không gian mở rộng. Các nghệ sĩ tự nguyện tham gia theo lời kêu gọi của nghệ sĩ Trường Giang, mang đến nhiều tiết mục mới, nhiều niềm vui và năng lượng tích cực cho người bệnh, giúp họ thêm tự tin, yên tâm điều trị.

Bệnh nhân tham quan, chụp hình tại đường hoa xuân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Cạnh đó, bệnh viện còn tổ chức các trò chơi dân gian, tái hiện không khí Tết truyền thống ngay trong khuôn viên điều trị. Trong chương trình vừa qua, bệnh viện đã trao 30 phần quà cho bệnh nhân khó khăn và tiếp tục đến các khoa hóa trị tặng quà cho hơn 200 bệnh nhân ung thư.

Mới đây Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tổ chức lễ tổng kết hoạt động hỗ trợ người bệnh năm 2025. TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, cho biết các tổ chức, cá nhân và nhà tài trợ đã đồng hành cùng bệnh viện với tổng kinh phí hỗ trợ lên đến hơn 65 tỷ đồng trong năm qua.

Theo lãnh đạo bệnh viện, con số này không chỉ mang ý nghĩa về tài chính mà còn góp phần giúp nhiều bệnh nhân ung thư vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp thêm niềm tin cho người bệnh và gia đình trong quá trình điều trị.

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tổ chức chương trình "Bé làm công an" cho bệnh nhi ung thư. Ảnh: HUỲNH THẢO

"Sự tin tưởng, đồng hành lâu dài của các nhà hảo tâm cũng là nguồn động viên lớn đối với đội ngũ y bác sĩ và ban lãnh đạo bệnh viện" - BS Tuấn bày tỏ.

Ngoài hỗ trợ vật chất, bệnh viện triển khai nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người bệnh như “Khoảnh khắc yêu thương”, “Bữa sáng yêu thương”, “Bữa ăn yêu thương”, “Chuyến xe 0 đồng”, các câu lạc bộ bệnh nhân, chương trình xem phim trị liệu, sinh nhật hồng và nhiều hoạt động nhân văn khác.

Bệnh viện cũng đẩy mạnh các chương trình tầm soát và phát hiện sớm ung thư miễn phí, đồng thời tăng cường truyền thông, tư vấn cho người bệnh qua website và các nền tảng mạng xã hội, giúp người dân tiếp cận thông tin y tế chính xác và thuận tiện hơn.

An tâm điều trị, sớm trở về nhà

Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng” với chủ đề “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia”. Chương trình dành cho 150 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện và 50 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Gia Định.

Tặng quà Tết cho bệnh nhân ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết mỗi năm bệnh viện đều có những đổi mới. Năm nay, bệnh viện tổ chức nhiều “trạm” trong khuôn khổ chương trình Xuân nhân ái, gồm: Trạm nghệ thuật, trạm làm đèn, trạm trò chơi dân gian và đặc biệt là trạm “Chợ 0 đồng”.

Tại “Chợ 0 đồng”, bệnh viện hỗ trợ các sản phẩm phục vụ sinh hoạt và đón Tết cho người bệnh, giúp họ không phải lo lắng về chi phí khi nằm viện mà vẫn có điều kiện đón Tết chu đáo. Nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động chủ yếu đến từ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân.

Không chỉ riêng dịp Tết, mà trong suốt năm, bệnh viện đều tổ chức nhiều chương trình, trung bình mỗi tháng hoặc mỗi hai tháng một lần, nhằm hỗ trợ tinh thần cho người bệnh trong quá trình điều trị.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng”. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Những ngày cuối năm, người dân thường tất bật chuẩn bị Tết, nhưng đối với người bệnh đang nằm viện, ngoài lo lắng về bệnh tật, họ còn trăn trở về việc làm sao có được một cái Tết sum vầy, đoàn viên. Vì vậy, bệnh viện phối hợp với các mạnh thường quân hỗ trợ các sản phẩm phục vụ Tết, giúp người bệnh an tâm điều trị và sớm trở về gia đình” – BS Công nói.

Nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với người bệnh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết này, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cũng tổ chức chương trình Phiên chợ 0 đồng với quy mô 32 gian hàng, hơn 4.000 phần quà dành tặng 300 người bệnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

TS.BS CKII Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết trải qua 13 lần tổ chức, Phiên chợ 0 đồng đã trở thành hoạt động an sinh xã hội thường niên đầy ý nghĩa, chăm lo cho hơn 4.700 lượt người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như người già neo đơn, trẻ em khuyết tật, hộ nghèo – cận nghèo.

Phiên chợ 0 đồng đã trở thành hoạt động an sinh xã hội thường niên đầy ý nghĩa. Ảnh: BVCC

Chương trình cũng chăm lo cho người bệnh mạn tính điều trị dài ngày, người bệnh là trụ cột gia đình vừa gánh vác kinh tế vừa chăm sóc con nhỏ. Không chỉ hỗ trợ vật chất, Phiên chợ 0 đồng còn là nguồn động viên tinh thần, giúp người bệnh vững tin hơn trong quá trình điều trị.

Năm 2026, phiên chợ có 35 gian hàng với nhiều mặt hàng thiết yếu, trao tặng hơn 5.200 phần quà, mỗi phần quà trị giá 100.000 - 150.000 đồng. Chương trình còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như viết thư pháp, chụp hình miễn phí và bốc thăm may mắn… góp phần mang đến không khí Tết ấm áp, gần gũi và trọn vẹn cho người bệnh.

Bệnh nhân mua sắm tại phiên chợ 0 đồng của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức kiên định với phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm”, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Song song đó, bệnh viện tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành và hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

“Phiên chợ 0 đồng không chỉ là hoạt động hỗ trợ vật chất, mà còn là thông điệp yêu thương, sẻ chia mà bệnh viện gửi đến người bệnh. Mỗi phần quà, mỗi phiếu mua hàng là một lời động viên để bà con yên tâm điều trị, vững tin hơn trong hành trình vượt qua bệnh tật, đón một cái Tết ấm áp, nghĩa tình” – BS Thanh nói.

Tết rất khác của những bệnh nhân chạy thận TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đơn vị đang điều trị định kỳ cho khoảng 487 bệnh nhân chạy thận. Cạnh đó, mỗi ngày khoa tiếp nhận từ 60 đến 80 trường hợp cấp cứu. Trong số này có nhiều ca phải áp dụng các phương pháp điều trị đặc biệt như lọc máu liên tục, thay huyết tương, lọc hấp phụ… nhằm xử trí những tình trạng nặng và phức tạp. BS CKII Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc Phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy (phải) và TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Thận nhân tạo (trái) lì xì cho bệnh nhân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG Chỉ tính riêng trong năm qua, tổng số lượt bệnh nhân chạy thận nhân tạo, cả định kỳ lẫn cấp cứu, đã vượt mốc 100.000 lượt. Con số này tăng mạnh so với những năm trước, cho thấy áp lực điều trị ngày càng lớn. Trường hợp lớn tuổi nhất hiện nay đang chạy thận tại khoa đã 101 tuổi, vẫn duy trì điều trị đều đặn. Với đặc thù của chạy thận nhân tạo, mỗi bệnh nhân phải lọc máu khoảng 4 giờ mỗi lần, ba lần mỗi tuần, kéo dài quanh năm, không phân biệt ngày thường, cuối tuần hay lễ, Tết. “Tới lịch là phải chạy”, bác sĩ Tuấn nói. Chính vì vậy, trong khi không khí Tết bên ngoài rộn ràng, nhiều bệnh nhân thận nhân tạo vẫn gắn chặt cuộc sống của mình với bệnh viện. Khoa luôn duy trì hoạt động liên tục để đảm bảo việc điều trị không bị gián đoạn. Song song đó, mỗi dịp Tết, khoa đều tổ chức trao quà cho những bệnh nhân đã gắn bó lâu năm, như một cách sẻ chia và động viên tinh thần. Với quan điểm “bệnh nhân phải vào viện cả trong ngày lễ, Tết”, khoa luôn cố gắng tạo sự gắn kết và chăm lo đời sống tinh thần cho người bệnh. Dịp Tết năm nay, khoa đã vận động được khoảng 100 triệu đồng để trao quà, giúp tất cả bệnh nhân đang điều trị tại đây đều có một cái Tết ấm áp hơn. Ngoài ra, nhiều mạnh thường quân cũng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thêm các phần quà cho bệnh nhân trong những ngày đầu năm.

Bệnh viện thành “ngôi nhà chung” dịp Tết BS CKII PHẠM THANH VIỆT, Phó giám đốc Phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy: Tết ở bệnh viện luôn mang một ý nghĩa rất khác. Với nhiều bệnh nhân từ khắp các tỉnh chuyển về điều trị, việc về quê sum họp cùng gia đình trong những ngày đầu năm là điều không thể. Thân nhân người bệnh cũng phải ở lại. Trong hoàn cảnh ấy, bệnh viện không chỉ là nơi điều trị, mà trở thành “ngôi nhà chung” của cả bệnh nhân lẫn người thân. Dịp cuối năm, Bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn bị nhiều phương án hỗ trợ thiết thực cho người bệnh. Đối với những bệnh nhân được xuất viện sát Tết, khi việc tìm phương tiện về quê gặp khó khăn, bệnh viện đã chủ động liên hệ các doanh nghiệp vận tải để hỗ trợ xe. Bệnh viện cũng kết nối với các mạnh thường quân để trao quà cho những bệnh nhân và thân nhân phải ở lại điều trị xuyên Tết, giúp họ cảm nhận được sự quan tâm và sẻ chia trong những ngày đầu năm.

Chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhân là nhiệm vụ xuyên suốt TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM: Cơ sở 2 của Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM hoàn thành từ năm 2023, dù mới gần 3 năm vận hành nhưng đã hoạt động hiệu quả. Riêng trong năm 2025, bệnh viện tiếp nhận hơn 1,8 triệu lượt bệnh nhân đến khám, tăng hơn 200.000 lượt so với năm 2024. Ban giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tại buổi tổng kết hoạt động hỗ trợ bệnh nhân. Ảnh: BVCC Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối về ung thư tại khu vực phía Nam, được Bộ Y tế giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến. Đơn vị này hiện triển khai đồng bộ các mô thức điều trị hiện đại, từ phẫu thuật nội soi, vi phẫu, phẫu thuật tái tạo đến các kỹ thuật xạ trị gia tốc, xạ trị điều biến liều, hóa trị và liệu pháp miễn dịch, cùng hệ thống chẩn đoán sinh học phân tử và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu. Song song công tác chuyên môn, bệnh viện xác định chăm sóc và hỗ trợ người bệnh là nhiệm vụ xuyên suốt. Riêng trong năm 2025, bệnh viện tiếp đón hơn 2.103 đoàn thiện nguyện đến thăm và hỗ trợ bệnh nhân, với tổng kinh phí hơn 65 tỷ đồng. Trong đó, hơn 30 tỷ đồng được dùng để tạm ứng viện phí cho 9.898 lượt bệnh nhân; hơn 35 tỷ đồng hỗ trợ tiền mặt trực tiếp cho 9.769 lượt bệnh nhân. Ngoài ra, 38.480 lượt quà đã được trao đến tay người bệnh đang điều trị tại bệnh viện. Thông qua nguồn tài trợ, bệnh viện được trang bị thêm nhiều thiết bị y tế hiện đại với tổng trị giá hơn 12,2 tỷ đồng, gồm hệ thống khoan cưa xương đa năng, máy nhuộm tiêu bản tự động, máy miễn dịch tự động và ba máy sinh thiết chân không, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị sớm các bệnh lý ung thư.