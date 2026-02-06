TP.HCM định hướng phát triển hệ thống bệnh viện vệ tinh, giảm tải cho tuyến trên 06/02/2026 23:25

(PLO)- TP.HCM định hướng phát triển hệ thống bệnh viện vệ tinh để giảm tải cho tuyến trên, sẵn sàng chuyển đổi công năng khi xảy ra các tình huống thảm họa, dịch bệnh lớn.

Tối 6-2, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã tổ chức buổi họp mặt, thăm hỏi, gửi lời tri ân và chúc mừng đội ngũ cán bộ ngành y tế TP.HCM nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, chia sẻ đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm và tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đối với những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế TP.HCM.

Theo ông Lộc, ngành y tế TP đã và đang thể hiện rõ tinh thần dấn thân, phụng sự cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chủ trương xuyên suốt của TP là tăng cường độ bao phủ y tế toàn diện, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, ngành y tế gồm ba trụ cột chính đó là y tế dự phòng, y tế điều trị và y tế cung ứng.

Thời gian qua, ngành y tế TP.HCM đã có những bước phát triển rõ nét trên cả ba lĩnh vực. Ngành y tế đã kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đồng thời triển khai chuyển đổi số toàn diện: 100% hồ sơ bệnh án điện tử, liên thông với hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, ứng dụng công nghệ cao trong chẩn đoán và điều trị.

Một số chuyên ngành đã tiệm cận trình độ các nước Đông Nam Á và hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đạt tầm khu vực. Những kỹ thuật chuyên sâu vượt bậc được ghi nhận như ca can thiệp tim bào thai 22 tuần tuổi tại Bệnh viện Từ Dũ - Nhi Đồng 1, nối bàn tay đứt lìa, E-CPR ngoại viện bằng ECMO di động cứu sống bệnh nhân ngưng tim tại chỗ...

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM tặng quà cho Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Phó Bí thư Thành uỷ Văn Thị Bạch Tuyết trao quà cho các cán bộ ngành y tế. Ảnh: TT

“TP.HCM là một trong những địa phương triển khai nghiêm túc Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, thực hiện đạt 100% tại các cơ sở y tế công lập; hồ sơ bệnh án điện tử đã được liên thông với hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển nền y tế hiện đại, thông minh” – ông Lộc nhìn nhận.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng với Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết tặng quà tri ân cho lãnh đạo Sở Y tế và các bệnh viện. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Phước Lộc chia sẻ thêm, thời gian tới, TP định hướng phát triển hệ thống bệnh viện vệ tinh không chỉ để giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, mà bệnh viện vệ tinh còn sẵn sàng chuyển đổi công năng khi xảy ra các tình huống thảm họa, dịch bệnh lớn.

Đồng thời sắp các trạm y tế và trung tâm y tế gắn kết chặt chẽ với các bệnh viện lớn và bệnh viện tuyến cuối, để việc khám chữa bệnh, chuyển tuyến và hỗ trợ chuyên môn hiệu quả hơn.

Ông Lộc ghi nhận và đánh giá cao việc ngành y tế TP đã xây dựng được hệ thống chăm sóc sức khỏe bao phủ khép kín vòng đời con người, từ giai đoạn mang thai, sơ sinh, trẻ em, trưởng thành cho đến người cao tuổi.

Đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, ngành y tế TP tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện; chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách, tích hợp thành các đề án lớn, đồng bộ, liên thông, nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.