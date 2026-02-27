Hành trình tiếp nối lan tỏa yêu thương của Long Châu trong mùa xuân 2026 27/02/2026 08:00

(PLO)- Bằng những hành động thiết thực, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã và đang bền bỉ gieo những hạt mầm yêu thương, góp phần thắp lên một mùa xuân 2026 ấm áp, khỏe mạnh cho các gia đình Việt.

Tết với người Việt là mùa của sum vầy, của những bữa cơm quây quần, đầm ấm và những lời chúc năm mới chan chứa yêu thương. Thế nhưng ở đâu đó, vẫn còn những người công nhân chật vật xoay xở, chắt chiu từng đồng chỉ mong đủ cho chuyến xe cuối năm về quê; những bệnh nhân lặng lẽ đón giao thừa ở bệnh viện; những gia đình vùng cao vượt suối băng rừng tìm đến một điểm khám bệnh cách nhà chục cây số…

Với họ, Tết thật đẹp nhưng thật xa vì còn đó những nỗi lo về cơm áo gạo tiền, gánh nặng chi phí thuốc men và những trăn trở về sức khỏe chưa thể gác lại.

Mùa xuân năm nay, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu tiếp tục góp một phần nhỏ bé nhưng bền bỉ để gieo những hạt mầm hy vọng, nhân thêm niềm vui sum vầy cho mọi nhà.

Bởi với Long Châu, bất cứ ai - dù mạnh khỏe hay đang kiên cường chiến đấu với bệnh tật, dù ở thành thị hay miền quê xa xôi cũng xứng đáng đón một mùa Tết đủ đầy, đầm ấm, hạnh phúc, khỏe mạnh và đoàn viên.

Chương trình Xây Tết 2026 tri ân sự cống hiến thầm lặng của đội ngũ công nhân.

Xây Tết ấm, Tết khỏe cho người lao động và bà con vùng cao

Mở đầu cho hành trình ý nghĩa là chương trình “Xây Tết 2026” do Báo Nhân Dân tổ chức, hướng đến chăm lo bền vững cho đời sống đội ngũ công nhân, người lao động - những người âm thầm tô điểm cho cuộc sống tươi đẹp.

Đồng hành cùng chương trình, Long Châu đã trao tặng 1.000 phần quà thiết thực và nhiều gói khám sức khỏe miễn phí. Những món quà đặc biệt mang theo lời tri ân sâu sắc, lời chúc sức khoẻ, bình an mà đội ngũ Long Châu chân thành gửi gắm, mong rằng các công nhân có thêm niềm vui, sự an tâm trước thềm Tết đến Xuân về.

Rời công trường nhộn nhịp, những chuyến xe sẻ chia chở “Xuân ấm áp, Tết yêu thương” hướng về vùng cao Tây Bắc ở Tà Xùa (Sơn La) - xã vùng sâu, vùng xa với địa hình đồi núi hiểm trở, việc tiếp cận y tế hiện đại còn nhiều hạn chế. Tại đây, đội ngũ Long Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và cơ sở y tế tổ chức chuỗi hoạt động tầm soát, khám tổng quát, tư vấn cách phòng bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm ông, bà, cô, chú và các em nhỏ.

Thông qua chương trình, đơn vị kỳ vọng mang đến sự chăm sóc kịp thời bằng cách tiếp cận khoa học và nhân văn, hướng đến bình đẳng hóa cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế an toàn và minh bạch cho người dân ở mọi vùng miền và lứa tuổi.

Những chuyến xe yêu thương chở niềm vui sum vầy

Sáng sớm ngày 11-2 (nhằm 24 tháng Chạp), Long Châu chung tay cùng Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức các chuyến xe miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, khởi hành từ bệnh viện đi các tỉnh thành: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Chương trình hỗ trợ những bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại trung tâm ung bướu, trung tâm tim mạch, khoa hồi sức cấp cứu, khoa đột quỵ, khoa nhi ung bướu, khoa huyết học lâm sàng tại bệnh viện.

Long Châu cùng Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức “Chuyến xe yêu thương” hỗ trợ đưa các bệnh nhân về quê đón Tết.

Theo đó, “Chuyến xe yêu thương” diễn ra theo 3 đợt, từ ngày 11/2 - 13/2, với 8 chuyến xe đưa gần 400 bệnh nhân và người nhà. Đặc biệt, không chỉ hỗ trợ phương tiện về quê miễn phí, các đơn vị còn tận tay gửi trao những phần quà thiết thực đến bà con.

Nối dài nhịp cầu yêu thương, Long Châu tiếp tục cùng chính quyền các địa phương, các cơ quan, đơn vị y tế triển khai hàng loạt hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ thiết thực cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Theo đó, hệ thống đã đồng hành cùng Bệnh viện Đại học Y Dược Huế trao quà cho các bệnh nhân phải ở lại điều trị, chưa thể trở về quê ăn Tết; cùng đoàn công tác Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai tặng quà và hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Lĩnh, Sơn Lương và Cát Thịnh; cùng bệnh viện Ung bướu TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện; ....