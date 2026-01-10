Long Châu đồng hành với Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp phòng cúm mùa cho đội ngũ y tế 10/01/2026 09:44

Bộ Y tế nhận định số ca mắc bệnh cúm ở nước ta có xu hướng tăng và diễn biến phức tạp. Tích lũy từ đầu năm 2025 đến tháng 11, cả nước ghi nhận hơn 132.000 trường hợp mắc cúm mùa, trong đó có 3 trường hợp tử vong.

Hợp lực gia tăng biện pháp phòng bệnh tại cơ sở y tế, vừa qua, hệ thống Tiêm chủng Long Châu đã đồng hành Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp triển khai tiêm phòng cúm cho 150 cán bộ nhân viên y tế đang làm việc tại đây.

Trong đó, Long Châu cung ứng đầy đủ liều vắc xin cúm mới, đảm bảo chuyên môn và thực hiện quy trình tiêm chủng an toàn.

Việc tiêm phòng kịp thời và đều đặn không chỉ giúp đội ngũ y tế bảo vệ sức khoẻ trước các nguy cơ, mà còn giúp tránh lây nhiễm chéo trong môi trường y tế, góp phần gia tăng “lá chắn” miễn dịch cộng đồng.

Nhân viên trung tâm tiêm chủng Long Châu tư vấn và khám sàng lọc trước tiêm.

Đội ngũ y khoa Long Châu kiểm soát nghiêm ngặt toàn bộ quy trình, đảm bảo tính an toàn trong mọi khâu từ bảo quản vaccine đến thực hành tiêm chủng.

Vaccine cúm được bảo quản, giám sát chặt chẽ tại hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP của Bộ Y tế, sử dụng thiết bị đạt chuẩn WHO ứng dụng công nghệ tiên tiến từ châu Âu.

Bên cạnh đó, khu vực tiêm lưu động tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp được bố trí theo quy trình một chiều, giúp đảm bảo vô khuẩn và tính an toàn trong suốt quá trình.

Sau khi tiêm, các y bác sĩ được theo dõi sức khoẻ tại chỗ tối thiểu 30 phút dưới sự chăm sóc ân cần của nhân viên y tế Long Châu, đảm bảo không có phản ứng bất thường.

Đại diện Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp đánh giá cao năng lực tổ chức chương trình tiêm chủng lưu động an toàn và chuyên nghiệp của Long Châu.

Đây là sự phối hợp quan trọng, kịp thời giúp đội ngũ nhân sự nòng cốt của bệnh viện dự phòng các yếu tố nguy cơ khi cúm mùa gia tăng và diễn biến phức tạp, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm và lễ Tết cận kề.

Chương trình tiêm lưu động có quy trình tinh gọn và đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Xác định an toàn tiêm chủng là ưu tiên hàng đầu, trong năm qua Long Châu đã triển khai nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng nội bộ.

Các chương trình tập trung cập nhật kiến thức khoa học, nâng cao năng lực tư vấn, chuẩn hóa an toàn tiêm chủng và kỹ năng xử trí cấp cứu với sự đồng hành của các bệnh viện tuyến đầu, cơ sở đào tạo và đối tác dược phẩm uy tín trong và ngoài nước.