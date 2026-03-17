Bệnh xá đảo Song Tử Tây cứu thợ lặn bị liệt chi do giảm áp 17/03/2026 17:57

(PLO)- Bệnh nhân người đặc khu Lý Sơn bị giảm áp khi lặn sâu 30-35 m để bắt hải sản ở khu đảo Đá Thị, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 17-3, bệnh xá đảo Song Tử Tây, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tiếp nhận, cấp cứu ngư dân bị giảm áp do lặn sâu khi đang khai thác hải sản trên khu vực quần đảo Trường Sa.

Thông tin từ chỉ huy đảo Song Tử Tây, bệnh nhân tên Trần Công Thuận (43 tuổi, ngụ đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) là thợ lặn trên tàu cá Qng 96427 TS do ông Lê Hùng (47 tuổi, ngụ đặc khu Trường Sa) làm thuyền trưởng.

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân Thuận. Ảnh: THÀNH VŨ

Theo lời kể của ông Hùng, ngày 16-3, tàu của ông đánh bắt hải sản cách đảo Đá Thị khoảng ba hải lý về hướng Nam. Ông Thuận lặn sáu lần ở độ sâu 30-35 m. Đến lần thứ sáu, ông cảm thấy mệt, tức ngực, khó thở và yếu hai chi dưới.

Bạn thuyền đã cho ông Thuận tái tăng áp tại chỗ ở độ sâu 18 m trong hai tiếng nhưng tình trạng không cải thiện. Bệnh nhân được đưa vào bệnh xá đảo Song Tử Tây lúc 11 giờ 30 ngày 17-3.

Các y bác sĩ trên đảo chẩn đoán bệnh nhân bị giảm áp cấp tính mức độ nặng, tổn thương thần kinh gây hạ liệt, liệt ruột, bí tiểu do lặn sâu 35 m giờ thứ 21.

Sau khi hội chẩn với Viện Y học Hải quân, bệnh xá đảo Song Tử Tây điều trị tái tăng áp theo phác đồ 6. Các bác sĩ tiến hành truyền dịch, cho thở oxy, đặt sonde tiểu, sonde dạ dày và dùng các loại thuốc hỗ trợ, giảm đau, theo dõi toàn trạng.

Hiện các y bác sĩ đang theo dõi sát tình trạng bệnh nhân để sẵn sàng xử lý các bước tiếp theo.