Sửa quy định hỗ trợ thuốc miễn phí: Bớt thủ tục, thêm hy vọng cho người yếu thế 26/02/2026 17:42

(PLO)- Hơn 6.000 bệnh nhân trên cả nước đã được hỗ trợ thuốc miễn phí với tổng giá trị lên tới hơn 1.600 tỉ đồng.

Chiều 26-2, đại diện Vụ BHYT (Bộ Y tế) trao đổi với báo chí về kết quả triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám chữa bệnh để điều trị cho người bệnh và việc sửa đổi Thông tư 31/2018 của Bộ Y tế.

Theo đại diện Vụ BHYT, hàng nghìn gia đình người bệnh đã vơi đi gánh nặng kinh tế, nhiều sinh mệnh được kéo dài nhờ chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí do các cơ sở kinh doanh dược phối hợp với các bệnh viện thực hiện. Từ khi Thông tư 31/2018 có hiệu lực, chương trình đã được triển khai đồng bộ và mang lại những "trái ngọt" đầy tính nhân văn.

Hàng nghìn người bệnh đã vơi đi gánh nặng kinh tế, nhiều sinh mệnh được kéo dài nhờ chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. (Ảnh minh hoạ)

Theo thống kê, tính đến hết năm 2025, cả nước có 18 chương trình hỗ trợ thuốc được phê duyệt, triển khai tại 63 bệnh viện từ trung ương đến địa phương. Các chương trình này như một chiếc "phao cứu sinh" dành riêng cho những nhóm bệnh có chi phí điều trị khổng lồ, sử dụng nhiều thuốc sinh học và biệt dược gốc như ung thư, bệnh hiếm và bệnh mạn tính nặng.

Tổng số người bệnh được tham gia các chương trình đạt hơn 6.000 trường hợp, tổng giá trị thuốc được hỗ trợ lên tới trên 1.600 tỉ đồng.

"Đây là những con số có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh chi phí điều trị các bệnh hiểm nghèo ngày càng tăng cao, nhiều loại thuốc mới chưa kịp được đưa vào danh mục BHYT hoặc mới chỉ được thanh toán hạn chế. Việc hàng nghìn bệnh nhân được tiếp cận các thuốc này thông qua chương trình hỗ trợ đã góp phần kéo dài thời gian sống, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm gánh nặng tài chính cho gia đình người bệnh", đại diện Vụ BHYT nói.

Việc tiếp cận các loại thuốc tiên tiến thông qua chương trình không chỉ giúp người bệnh cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn giúp các bệnh viện tuyến cuối nâng cao năng lực chuyên môn, tiệm cận với phác đồ điều trị quốc tế. Những dữ liệu thực tiễn quý giá từ chương trình cũng là căn cứ quan trọng để cơ quan quản lý xem xét đưa thuốc mới vào danh mục thanh toán BHYT trong tương lai.

Để dòng chảy hỗ trợ đến với người bệnh nhanh chóng hơn, Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện Thông tư thay thế Thông tư 31/2018. Điểm sáng nổi bật nhất của dự thảo lần này là việc cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

Theo đó, thay vì Bộ Y tế phải trực tiếp phê duyệt từng chương trình như trước đây, thủ tục này dự kiến được bãi bỏ trong quy định mới. Các doanh nghiệp dược có thể tự nguyện phối hợp trực tiếp với cơ sở khám chữa bệnh để cung cấp thuốc kịp thời, dựa trên nguyên tắc minh bạch và tuân thủ tuyệt đối chỉ định chuyên môn của bác sĩ.

Đặc biệt, đại diện Vụ BHYT còn tiết lộ một điểm mới mang tính đột phá trong dự thảo: Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dược hỗ trợ chi trả phần chi phí mà người bệnh phải đồng chi trả (phần BHYT chưa thanh toán). Cơ chế mở này hứa hẹn sẽ tạo thêm điểm tựa vững chắc, tăng cơ hội tiếp cận thuốc cho những người dân nghèo, cận nghèo, giúp họ an tâm chiến đấu với bệnh tật.