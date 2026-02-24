Bệnh viện Bộ vắng vẻ, bệnh viện tỉnh quá tải, Bí thư Đà Nẵng yêu cầu điều tiết bệnh nhân 24/02/2026 12:56

(PLO)- 2 bệnh viện bậc nhất Đà Nẵng nằm cạnh nhau nhưng nơi quá tải, nơi vắng vẻ vì sự hiểu lầm của người dân.

Sáng 24-2, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đến thăm Bệnh viện C thuộc Bộ Y tế nhân kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27-2).

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C, đơn vị được Bộ Y tế giao trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ trung - cao cấp từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, bệnh viện vẫn phục vụ khám chữa bệnh bình thường cho nhân dân. Tuy nhiên, trái với sự quá tải của Bệnh viện Đà Nẵng ở sát bên, bệnh viện C khá vắng vẻ.

Bác sĩ Thiện cho hay, năm 2025, bệnh viện chỉ phục vụ cao nhất 75% công suất tối đa dù được đầu tư trang thiết bị hiện đại nhất miền Trung. Thường những ngày đầu tuần còn có nhiều người bệnh đến khám, nhưng càng về cuối tuần càng vắng vẻ.

Bác sĩ Thiện kiến nghị TP có phương án điều tiết bệnh nhân, nhất là bệnh nhân cấp cứu cho bệnh viện. Đồng thời, Đà Nẵng cần nghiên cứu di dời nhà tang lễ TP ra khỏi khu đất của Bệnh viện C, trả lại không gian cho bệnh viện.

Bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho rằng TP sau sáp nhập không gian rộng mở hơn rất nhiều. Ngành y tế đang quy hoạch lại mạng lưới, phân công lại địa bàn phụ trách cho các cơ sở y tế và sẽ tham mưu điều chỉnh trong quy hoạch chung của TP.

Với kiến nghị của Bệnh viện C, bà Thủy cho hay sẽ rà soát, phân bổ thẻ BHYT cũng như bệnh nhân cấp cứu.

Sở Y tế đang rà soát để ban hành đề án cấp cứu ngoại viện trên cả địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ, đảm bảo bệnh nhân được tiếp nhận an toàn, phù hợp với năng lực của các bệnh viện.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, dù là bệnh viện hạng 1 thuộc Bộ Y tế, nhưng tỉ lệ bệnh nhân đến Bệnh viện C rất ít do nhiều người dân vẫn nghĩ nơi đây chỉ phục vụ khám chữa bệnh cho cán bộ trung - cao cấp, muốn vào đây khám chữa bệnh phải là trường hợp cấp cứu.

Ông Lê Ngọc Quang tặng hoa chúc mừng Bệnh viện C Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Lê Ngọc Quang đánh giá, cơ sở vật chất kỹ thuật của Bệnh viện C được đầu tư đầy đủ, khang trang, hiện đại. Đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao, làm chủ các kỹ thuật mới rất tốt.

Bí thư Đà Nẵng đề nghị ngành y tế nghiên cứu rà soát lại, nếu thuộc thẩm quyền của TP thì họp lại các bên để điều tiết bệnh nhân, tránh tình trạng bên quá tải bên vắng vẻ, lãng phí nguồn lực trong khi đội ngũ bác sĩ Bệnh viện C rất giỏi.

“Điều tiết cũng là để đỡ khổ cho dân vì người dân dồn qua Bệnh viện Đà Nẵng chờ đợi rất lâu để được khám, được phẫu thuật. Bệnh viện C phải đẩy mạnh công tác truyền thông cho người dân hiểu là họ được phục vụ khám chữa bệnh bình thường khi đến đây”, ông Quang nhấn mạnh.

Về đề xuất di dời nhà tang lễ TP, ông Quang cho rằng về lâu dài phải tính tới chủ trương đưa nhà tang lễ ra khỏi trung tâm TP. Bệnh viện C cũng nên cân nhắc phương án di dời đến những khu vực thuận lợi hơn trong tương lai.

Sáng cùng ngày, ông Lê Ngọc Quang cũng đến thăm, chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.