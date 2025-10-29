1 bệnh viện tại Đà Nẵng liên tục mổ cấp cứu giữa nước lũ bủa vây 29/10/2025 12:58

(PLO)- Trung tâm y tế khu vực Duy Xuyên (TP Đà Nẵng) đang bị nước lũ bủa vây nhưng vẫn phải liên tục mổ cấp cứu trong điều kiện sắp hết dầu chạy máy phát điện.

Ngày 29-10, một thông tin lan truyền trên Facebook về tình hình tại Trung tâm y tế khu vực Duy Xuyên (TP Đà Nẵng) khiến nhiều người lo lắng. Trong đó có thông tin dầu chạy máy phát điện, nước uống, lương thực cạn kiệt.

Clip nước lũ bủa vây Trung tâm y tế khu vực Duy Xuyên.

Trao đổi với PLO trưa cùng ngày, Bác sĩ Trần Đỗ Nhân, Giám đốc Trung tâm y tế khu vực Duy Xuyên cho hay, ngay từ thứ hai đầu tuần, lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo dự trữ dầu, lương thực, nước uống.

Từ chiều thứ hai (27-10), nước lũ tràn vào bệnh viện gây mất điện. Các y bác sĩ nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên các tầng trên. Với 200 lít dầu dự trữ, máy phát điện chạy liên tục đến nay để thực hiện các ca mổ cấp cứu.

Theo ông Nhân, bệnh viện đã chuẩn bị mỳ tôm, nước uống, xúc xích cho bệnh nhân, tình hình hiện vẫn tạm ổn. Riêng về dầu chạy máy phát điện, bệnh viện đã liên hệ nhiều nơi, mua được nhưng không có phương tiện vận chuyển tới vì đường bị ngập hết.

Nước lũ tràn vào Trung tâm y tế khu vực Duy Xuyên. Ảnh: BV

Trước tình huống cấp bách, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Điện Bàn đã thông tin tới bệnh viện sẽ vận chuyển dầu đến vào lúc 13 giờ chiều nay.

“Hiện tại vẫn còn dầu chạy phát điện được đến 15 giờ. Dầu vô kịp trước giờ đó thì sẽ tạm ổn. Nước uống, mỳ tôm mình cấp đầy đủ cho bệnh nhân”, ông Nhân cho hay.

Giữa hoàn cảnh nguy khó, với tinh thần trách nhiệm cao, bệnh viện vẫn tập trung cứu chữa các bệnh nhân. Đặc biệt, ghe thuyền, ca nô liên tục đưa người bệnh, sản phụ sắp sinh đến bệnh viện.

Nói với phóng viên trước khi tiếp tục thực hiện một ca mổ, ông Nhân cho hay hiện tại bệnh viện có hơn 200 bệnh nhân nội trú, kèm theo mỗi bệnh nhân là một người nhà cũng mắc kẹt lại do lũ.

“Mực nước đang rút nhưng sợ sẽ lớn lại. Nước đã rút khoảng 40 cm, vẫn còn ngập khoảng 30 cm trong tầng một của bệnh viện. Chúng tôi đã dời hết bệnh nhân lên các tầng trên, bây giờ nước ngoài đường vẫn ngập gần 1 m”, ông Nhân thông tin.

Một em bé sơ sinh được lực lượng công an di chuyển an toàn trong lũ. Ảnh: Dương Mai.

Đưa sản phụ vùng ngập sâu tới nơi an toàn

Sáng 29-10, giữa lúc nhiều khu vực TP Đà Nẵng vẫn đang ngập sâu do mưa lớn kéo dài, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Hậu cần đã khẩn trương tổ chức lực lượng, phương tiện hỗ trợ đưa sản phụ Nguyễn Thị H.T (30 tuổi, trú xã Hà Nha) vượt lũ, đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang an toàn.

Sản phụ đang mang thai 40 tuần, có dấu hiệu chuyển dạ trong khi hầu hết các tuyến đường khu vực Hà Nha bị chia cắt, ngập sâu.

Nhận được thông tin, lực lượng Y tế Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng phối hợp triển khai phương án di chuyển khẩn cấp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sản phụ.