Cầu Câu Lâu ở Đà Nẵng hiện ra sao trước lũ dữ? 29/10/2025 10:29

(PLO)- Hiện cầu Câu Lâu cũ tại TP Đà Nẵng vẫn an toàn trước trước lũ dữ, mực nước sông Thu Bồn đoạn qua cầu thấp hơn hôm qua.

Sáng 29-10, ông Nguyễn Minh Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng, cho hay cầu Câu Lâu cũ nối xã Nam Phước và phường Điện Bàn hiện vẫn an toàn trước lũ dữ.

Sáng nay, nước sông Thu Bồn vẫn trên báo động 3 nhưng mực nước đoạn qua cầu này có phần giảm, chững lại so với hôm qua.

Cầu Câu Lâu cũ bắc qua sông Thu Bồn. Ảnh: NT

Ông Hiếu cũng thông tin thêm vụ lật thuyền chở chín người đang trên đường đi đám tang về tại phường Điện Bàn lúc 16 giờ 30 ngày 28-10 mà PLO đã thông tin.

Theo ông Hiếu, đến 18 giờ 30 cùng ngày, tám người được cứu, tình trạng sức khỏe bình thường. Đến sáng 29-10 vẫn còn một người mất tích, các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.

Bản tin phát lúc 9 giờ ngày 29-10 của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cho hay mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang xuống chậm; riêng thượng lưu sông Thu Bồn đang lên trở lại.

Theo Chi cục Quản lý tài nguyên nước và thủy lợi- Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, do mưa lớn nên một số xã, phường trên địa bàn TP bị ngập nước. Có hơn 66.800 căn nhà bị ngập do mưa lớn.

Hiện có 10 xã, phường ở Đà Nẵng bị cô lập hoàn toàn; 29 xã, phường bị ngập nặng. Chính quyền các địa phương đã tổ chức sơ tán 4.835 hộ với 15.886 người.

Thống kê ban đầu đã có 13 căn nhà bị sập, 44 căn nhà bị hư hỏng...

Bờ biển tại phường Hội An Tây, phường Hội An Đông bị sạt lở dài 3.450 m, xâm thực sâu 25 – 30 m. Đê sông Ly Ly tại xã Xuân Phú bị vỡ một đoạn dài 20 m, uy hiếp khoảng 48 hộ dân với 175 người. Ngoài ra, một số địa phương còn đang ngập diện rộng, chưa thống kê thiệt hại.