Đà Nẵng: Vượt lũ trong đêm cứu nhiều người già, trẻ nhỏ, 1 thôn vẫn mất liên lạc 29/10/2025 08:14

Sáng 29-10, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng, cho hay đêm qua và rạng sáng nay, do mưa lớn kéo dài, mực nước ở nhiều khu vực trũng thấp trên địa bàn xã bị ngập sâu.

Lực lượng chức năng xã Hòa Tiến cứu nhiều người dân bị ốm trong đêm. Ảnh: HT

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Hòa Tiến đã huy động lực lượng xuyên đêm hỗ trợ di dời hàng chục hộ dân đến nơi an toàn. Trong đó, bằng các phương án tiếp cận linh hoạt nhất, lực lượng cứu hộ đã khẩn trương đưa nhiều người già, trẻ nhỏ đau ốm đi cấp cứu.

Cụ thể, có một trẻ bị sốt cao tại thôn Lệ Sơn 2, một người đàn ông bị đau nặng tại thôn Cẩm Nê, một phụ nữ 70 tuổi, trẻ bốn tuổi và người đàn ông 42 tuổi tại thôn An Trạch...

Nhiều người dân được ứng cứu kịp thời. Ảnh: HT

Hiện chính quyền xã Hòa Tiến tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Sáng cùng ngày, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, cho hay hiện đường Hồ Chí Minh từ Đông Giang lên xã này bị sạt lở taluy dương nhiều điểm rất nặng.

Đến 2 giờ sáng nay, đoạn đường Hồ Chí Minh này đã được thông xe tạm thời một chiều, vẫn còn tình trạng sạt lở trên các đỉnh đồi.

Đường ĐT606, ĐH5 đi các xã Tây Giang, Hùng Sơn cũng bị sạt lở nhiều điểm, bị tắc hoàn toàn. Riêng thôn A'ur nằm trong rừng sâu đến hiện tại vẫn chưa liên lạc được. Sông suối đang dâng cao, mưa trên đầu nguồn vẫn còn lớn.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã A Vương bị sạt lở. Ảnh: AV

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ sáng sớm 29-10 đến đêm 30-10, tại TP Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm; các xã, phường vùng núi phổ biến 150 – 250 mm, có nơi trên 350 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 150 mm/3 giờ ở vùng núi. Từ ngày 30-10, mưa có xu hướng giảm dần, còn có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và đạt đỉnh. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt 10,25 m - trên báo động 3 khoảng 1,25 m.

Đỉnh lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu dao động trên báo động 3 từ 1,2 - 1,35 m. Sông Hàn tiếp tục lên ở mức trên báo động 3 khoảng 0,3 - 0,5 m. Sông Tam Kỳ dao động trên mức báo động 2.