Lật thuyền ở Đà Nẵng, 3 người may mắn được ứng cứu 28/10/2025 19:13

(PLO)- Ba người dân ở phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng chèo thuyền đi mua thực phẩm thì bị lật, được lực lượng công an kịp thời ứng cứu.

Tối 28-10, Công an TP Đà Nẵng cho hay lực lượng công an vừa ứng cứu kịp thời ba người dân bị lật thuyền tại phường Điện Bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, ba người dân tại đây chèo thuyền đi mua lương thực thì gặp nước lũ chảy xiết, làm thuyền bị lật. Cả ba người bám vào cột điện chờ cứu hộ.

Công an ứng cứu ba người bị lật thuyền. Ảnh cắt từ clip

Thời điểm này, ca nô của lực lượng thanh niên xung kích thuộc Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng đi cứu trợ ngang qua phát hiện, ứng cứu kịp thời.

Clip công an ứng cứu ba người bị lật thuyền.

Theo Công an TP Đà Nẵng, trong ngày 28-10, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP, trực tiếp xuống các địa bàn bị ngập lụt, sạt lở để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả.

Tại hai xã Hòa Vang, Đại Lộc, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu công an các xã, cảnh sát giao thông phối hợp chính quyền huy động nhân vật lực nhanh chóng khơi thông dòng chảy; đồng thời mở đường tạm, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện lưu thông.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP (bìa phải) đi kiểm tra các điểm ngập lụt. Ảnh: CA

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp trực tiếp động viên cán bộ, chiến sĩ đang ứng trực. Ông cũng yêu cầu tăng cường hỗ trợ nước uống, lương thực cho các tài xế, người dân bị kẹt lại.

Lực lượng công an túc trực tại các vị trí ngập lụt. Ảnh: CA

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị nước lũ tràn vào nhà. Công an địa phương được yêu cầu giúp người dân kê cao tài sản, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng công an Đà Nẵng chuẩn bị trao 500 suất quà cứu trợ tại khu vực Điện Bàn. Ảnh: CA

Chiều cùng ngày, 500 suất quà cứu trợ đã được đoàn viên thanh niên Công an TP Đà Nẵng tập kết tại khu vực Điện Bàn để kịp thời đưa đến người dân bị ngập sâu, cô lập trong chiều và tối nay.