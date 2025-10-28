Thót tim cảnh cứu tài xế xe múc bị lũ cuốn tại Đà Nẵng 28/10/2025 17:07

(PLO)- Một tài xế xe múc bị lũ cuốn xuống lòng hồ thủy điện sông Tranh tại Đà Nẵng may mắn được lực lượng chức năng ứng cứu.

Chiều 28-10, ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) xác nhận, lực lượng chức năng của xã vừa ứng cứu một trường hợp người dân bị lũ cuốn xuống lòng hồ thủy điện sông Tranh.

Lực lượng chức năng ứng cứu tài xế xe múc bị lũ cuốn.

Theo đó, khoảng hơn 15 giờ cùng ngày, ông T (khoảng gần 50 tuổi), đang điều khiển xe múc xúc đất tại một điểm sạt lở đường gần thủy điện sông Tranh.

Lúc này, lũ quét mang theo đất đá bất ngờ trôi từ phía trên xuống vùi lấp, cuốn cả ông T và xe múc trôi xuống lòng hồ thủy điện sông Tranh. Lực lượng chức năng gần đó đã phát hiện, ứng cứu kịp thời.

Hiện, ông T đã được sơ cứu tại Trạm y tế xã Trà Đốc. Xã đã nhờ Ban Chỉ huy quân sự Khu vực Trà My chở ông T đến trung tâm y tế gần nhất để điều trị.