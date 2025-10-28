Bí thư Đà Nẵng: Tuyệt đối không để người dân bị đói, rét do mưa lũ 28/10/2025 14:52

(PLO)- Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các địa phương đảm bảo an toàn cho người dân, tuyệt đối không để người dân bị đói, rét trong mưa lũ.

Ngày 28-10, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại các phường Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông. Đây là khu vực bị ngập lụt nặng nề do nước sông Hoài dâng cao.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (bìa trái) động viên người dân Hội An. Ảnh: PV

Tại các địa phương, ông Quang thăm hỏi, động viên người dân đang phải hứng chịu đợt mưa lũ lớn. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đặt nhiệm vụ bảo vệ tính mạng người dân lên hàng đầu.

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương sơ tán tất cả người dân, nhất là người già, trẻ nhỏ, du khách đang lưu trú tại các khu vực nguy hiểm, ngập sâu đến nơi trú ẩn an toàn. Việc sơ tán phải được tiến hành nhanh chóng, dứt khoát, có sự hỗ trợ chu đáo của lực lượng chức năng.

"Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp đáng tiếc do chủ quan, chậm trễ. Phải đảm bảo an toàn tối đa cho người dân, không được để ai bị mắc kẹt hay gặp nguy hiểm. Trong mọi hoàn cảnh, không được để người dân bị đói, rét hoặc thiếu thốn y tế. Đây là trách nhiệm chính trị, tinh thần nhân đạo của toàn hệ thống chính trị"- ông Quang nhấn mạnh.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thăm hỏi các tiểu thương tại Hội An. Ảnh: PV

Ông Quang yêu cầu các lực lượng chức năng đảm bảo đầy đủ nhu yếu phẩm, lương thực, nước sạch, thuốc men… để cung cấp kịp thời cho người dân tại các khu vực ngập lụt, chia cắt.

Bí thư Đà Nẵng biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an, quân đội đã nhanh chóng có mặt tại điểm nóng. Các lực lượng này luôn phải trong tư thế sẵn sàng cao nhất, bố trí nhân lực, phương tiện tại các vị trí xung yếu để kịp thời xử lý những tình huống xấu; đồng thời tham gia cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý chính quyền địa phương phát huy tinh thần "bốn tại chỗ," chủ động hỗ trợ người dân tối đa, giữ vững an ninh trật tự trong mưa lũ. Lãnh đạo TP cam kết dốc toàn lực để giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định đời sống, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra tình hình xâm thực, sạt lở tại biển Cửa Đại. Ảnh: PV

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đến kiểm tra tình hình xâm thực tại bờ biển An Bàng, Cửa Đại. Ông Quang yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu những giải pháp căn cơ, lâu dài về mặt công trình để bảo đảm an toàn tài sản, sản xuất, kinh doanh của nhân dân.