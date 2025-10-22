Bí thư TP Đà Nẵng, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra phòng chống lũ, bão số 12 22/10/2025 17:37

(PLO)- Trong chiều 22-10, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng đoàn công tác của Thành uỷ kiểm tra công tác phòng chống bão số 12 tại các khu vực xung yếu trên địa bàn.

Tại đường Mẹ Suốt – nơi “rốn ngập” của TP, ông Quang yêu cầu các lực lượng tham gia ứng phó bão số 12 với phương châm đặt tính mạng của người dân lên trên hết.

Ông yêu cầu rà soát, kiên quyết di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Nếu người dân không chịu đi chúng ta phải cương quyết cưỡng chế.

Bí thư Đà Nẵng đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát các hồ thuỷ lợi, thuỷ điện, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ đầu tư, yêu xả lũ khoa học, hợp lý tránh tình trạng lũ chồng lũ ở hạ lưu gây ngập lụt trên diện rộng.