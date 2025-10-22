Sinh viên tại Đà Nẵng rủ nhau trữ lương thực trước bão số 12 22/10/2025 12:25

(PLO)- Nhiều sinh viên thuê trọ tại Đà Nẵng rủ nhau đi siêu thị mua tích trữ lương thực, các mặt hàng mỳ tôm, trứng gà, xúc xích làm các thực phẩm này "cháy hàng".

Trưa 22-10, các siêu thị trên địa bàn TP Đà Nẵng có rất đông sinh viên kéo đến mua hàng nhằm tích trữ lương thực. Mặt hàng được lựa chọn nhiều nhất là mỳ tôm, trứng gà, xúc xích, bánh sandwich…

Nhóm sinh viên rủ nhau đi siêu thị mua đồ ăn tích trữ. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại một siêu thị BHX ở phường Hải Châu, một nhóm sinh viên Trường Đại học Duy Tân rủ nhau đến mua hàng.

“Bọn em nghe TP khuyến cáo mua hàng tích trữ đủ ba ngày nên sáng nay tranh thủ rủ nhau đi mua. Chủ yếu bọn em mua mỳ tôm, trứng gà, xúc xích, không cần phải bỏ tủ lạnh vì sợ mất điện, đồ ăn để trong tủ lạnh cũng sẽ hư hỏng”, Hạnh, một sinh viên cho hay.

Quầy hàng trứng gà sạch bong. Ảnh: TẤN VIỆT

Mỳ tôm là lựa chọn nhiều nhất của các bạn trẻ, một số loại mỳ đã hết hàng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo nhân viên tại đây, mặt hàng trứng gà và một số loại mỳ tôm đã hết hàng. Hàng rau củ cũng còn rất ít, hiện siêu thị chưa thể ngay lập tức nhập thêm hàng.

Tại một số siêu thị, tạp hóa trên địa bàn phường Hòa Khánh, nơi tập trung rất đông sinh viên, cũng rơi vào tình trạng quá tải từ tối qua đến trưa nay.



Đây cũng là khu vực thường xảy ra ngập lụt khi mưa lớn, trong đó có “rốn ngập” Mẹ Suốt tập trung rất nhiều phòng trọ sinh viên.

Một siêu thị tại phường Hòa Khánh có rất đông sinh viên đến mua hàng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ghi nhận tại chợ Đống Đa trưa 22-10, lượng khách mua hàng tăng nhẹ so với những ngày trước đó. Trời tạnh mưa tạo thuận lợi cho người dân đi chợ mua đồ ăn tích trữ. Các quầy rau, thịt, cá thu hút lượng khách đông đảo hơn cả.

Bà Lê Thị Như, chủ một hàng rau cho hay từ sáng đến giờ khách mua có tăng nhưng không quá nhiều.

“Khách vẫn mua các loại rau củ như thường ngày nhưng số lượng nhiều hơn một chút, tâm lý tích trữ nhưng không quá nhiều”, bà Như cho hay.

Lượng khách đến chợ Đống Đa tăng nhẹ so với những ngày trước. Ảnh: TẤN VIỆT

Quầy thịt, cá tại chợ Đống Đa còn rất nhiều. Ảnh: TẤN VIỆT

Như PLO đã thông tin, UBND TP Đà Nẵng đã có công điện về việc ứng phó với bão số 12 và mưa lớn, trong đó khuyến cáo người dân tích trữ nhu yếu phẩm đủ dùng cho ba ngày.

Đà Nẵng cảnh báo tin giả

Ngày 22-10, UBND TP Đà Nẵng cho biết, hiện nay trên không gian mạng đang lan truyền văn bản giả mạo của UBND TP về việc ban hành chủ trương chỉ đạo nghỉ làm việc, dừng hoạt động chợ từ chiều 22-10 do bão số 12.



Văn bản giả mạo sai sự thật đang được phát tán.

Đây là những thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành phòng chống bão số 12 của chính quyền TP Đà Nẵng.



TP Đà Nẵng kính đề nghị không chia sẻ, lan truyền thông tin thất thiệt trên mạng xã hội. Các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật các hành vi loan tin, chia sẻ thông tin sai sự thật.