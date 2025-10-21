Người đàn ông ở Đà Nẵng bị gấu rừng tấn công 21/10/2025 22:16

(PLO)- Trên đường đi về nhà, một người đàn ông ở xã miền núi TP Đà Nẵng bị gấu rừng tấn công.

Tối 21-10, Trung tá Đỗ Quang Vinh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Ga Ry (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị gấu rừng tấn công.

Ông Nhương bị gấu rừng tấn công, may mắn được người dân phát hiện kịp thời. Ảnh: BP

Theo đó, nạn nhân được xác định là ông Pơloong Nhương (48 tuổi, trưởng thôn A Tu 1, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng).

Vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày (21-10), ông Nhương được người dân phát hiện nằm bất tỉnh trên đường, trên người có nhiều vết thương nghi bị động vật hoang dã cào, cắn.

Nhận tin báo, Đồn biên phòng Ga Ry đã bố trí phương tiện, cử lực lượng quân y đến sơ cứu ban đầu cho nạn nhân. Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng đưa ông Nhương đến Trạm quân y kết hợp để chữa trị.

Nạn nhân bị thương nặng ở vùng mặt và hàm dưới, mất nhiều máu.

Hiện tại, ông Nhương đang được các y, bác sĩ tích cực theo dõi, chăm sóc, tình trạng tỉnh táo.

Ông Nhường cho biết, ông bị gấu rừng tấn công khi đang trên đường về nhà.