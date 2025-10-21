Đồi nứt, xã miền núi Đà Nẵng di dời khẩn cấp 29 hộ dân trong đêm 21/10/2025 08:35

(PLO)- Một vết nứt xuất hiện trên đồi ở xã Trà Linh, TP Đà Nẵng đã huy động các lực lượng tổ chức di dời khẩn cấp 29 hộ dân ngay trong đêm.

Ngày 21-10, ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh (huyện Nam Trà My, tỉnh Kon Tum) cho biết lực lượng chức năng đã tổ chức di dời khẩn cấp 29 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Lực lượng chức năng di dời khẩn cấp 29 hộ dân ngay trong đêm.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 20-10, người dân và lực lượng chức năng phát hiện một vết nứt xuất hiện trên đồi tại nóc Kon Pin, thôn 2, xã Trà Linh.

Vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân trong khu vực.

Ngay trong đêm, UBND xã Trà Linh đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân phối hợp tổ chức di dời khẩn cấp. Người dân được vận động sơ tán đến nhà văn hóa và nhà người thân gần đó để đảm bảo an toàn.

Di dời tài sản các hộ dân đến nơi an toàn.

“Chúng tôi đã di dời toàn bộ 29 hộ dân, khoảng 130 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Tài sản của tám hộ dân trong khu vực cũng đã được di chuyển đến nơi an toàn”, ông Hải cho hay.

Cũng theo ông Hải, trong sáng nay (21-10), chính quyền xã sẽ tổ chức họp dân để thống nhất phương án tiếp theo, báo cáo TP.

Lực lượng công an vận động và giúp đỡ người dân di dời tài sản.

Các lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Hiện địa phương tiếp tục cử lực lượng túc trực, theo dõi diễn biến tại khu vực có vết nứt, sẵn sàng phương án ứng phó trong trường hợp xảy ra tình huống xấu.