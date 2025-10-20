Nữ quái ở Đà Nẵng cầm đầu nhóm côn đồ đến phòng trọ chém người 20/10/2025 12:18

(PLO)- Nữ quái ở Đà Nẵng rủ người đến phòng trọ chém người khác trọng thương vì mâu thuẫn cá nhân.

Ngày 20-10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP vừa bắt tạm giam bốn bị can để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nữ quái ở Đà Nẵng cầm đầu nhóm côn đồ đến phòng trọ chém người. Ảnh: CA

Bốn bị can gồm: Phạm Thị Ngọc Trang (34 tuổi, ngụ xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Bình), Lê Hoàng Phong (18 tuổi, ngụ xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi), Phạm Tiến Dũng (17 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) và Bùi Đức Huy (19 tuổi, ngụ phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Theo điều tra, do mâu thuẫn cá nhân với chị NHBT (19 tuổi), LTBT (17 tuổi) và PTML (23 tuổi), Trang khởi xướng, rủ thêm Phong, Dũng, Huy đi đánh trả. Phong mang theo một con dao làm hung khí.

Khi đến phòng trọ, cả nhóm của Trang đã xông vào đánh khiến chị LTBT, PTML cùng hai người khác bị thương, trong đó có người bị chém trọng thương.

Sau khi gây án, nhóm này bỏ trốn và cất giấu hung khí trên đường Phạm Như Xương, TP Đà Nẵng.