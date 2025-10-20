Bắt quả tang tiệm vàng mua bán ngoại tệ trái phép, tịch thu hơn 2 tỉ đồng 20/10/2025 11:23

(PLO)- Phát hiện khách hàng đang mua bán ngoại tệ tại tiệm vàng HPH, công an lập biên bản xử phạt hành chính, tịch thu ngoại tệ và tiền Việt Nam với tổng giá trị hơn 2 tỉ đồng.

Ngày 20-10, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng An ninh kinh tế Công an TP vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng HPH và bà LCT (43 tuổi, ngụ phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.

Công an làm việc với khách hàng và chủ tiệm vàng mua bán ngoại tệ trái phép. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 19-9, Phòng An ninh kinh tế kiểm tra, phát hiện Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng HPH đang thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ trái phép với khách hàng LCT.

Lực lượng công an đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính Hiệu vàng HPH số tiền 30 triệu đồng, bà LCT 15 triệu đồng. Đồng thời, công an tịch thu toàn bộ số tiền Việt Nam và ngoại tệ vi phạm, gồm USD, EURO, Yên Nhật, Bảng Anh… với tổng giá trị ước tính hơn 2 tỉ đồng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, pháp luật quy định chỉ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng hoặc đại lý được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được phép thu đổi ngoại tệ.

Mọi hành vi tự ý mua bán tại tiệm vàng, cá nhân hoặc cơ sở không có giấy phép đều là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn thị trường tiền tệ, ảnh hưởng an ninh tài chính quốc gia và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Phòng An ninh kinh tế khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về quản lý ngoại hối, tuyệt đối không vì lợi ích trước mắt mà vi phạm pháp luật.