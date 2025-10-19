Vụ gian nan đòi lại căn nhà đã cho thị trấn thuê: Bạn đọc chia sẻ với khổ chủ 19/10/2025 10:31

(PLO)- Nhiều bạn đọc bày tỏ sự thắc mắc về trách nhiệm của các cơ quan liên quan sau các bài viết về vụ "gian nan đòi lại căn nhà đã cho thị trấn thuê",

Liên quan đến vụ việc ông Võ Công Chính (ngụ xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) cho UBND thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ) thuê nhà nhưng không lấy lại được, PLO đã có nhiều bài viết về vụ việc.

Ông Võ Công Chính gian nan trên hành trình đòi lại căn nhà đã cho thị trấn Núi Thành thuê. Ảnh: TN

Các bài viết này thu hút sự quan tâm lớn từ đông đảo bạn đọc. Nhiều người bày tỏ sự chia sẻ với ông Chính, đồng thời nêu quan điểm không đồng tình với cách giải quyết với bên thuê nhà.

Dưới phần bình luận bài báo “Đà Nẵng: Gian nan đòi lại căn nhà đã cho ủy ban thị trấn thuê”, bạn đọc tên Người dân truy hỏi: “Trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu?”.

“Tôi thấy cần nhìn thật đúng việc. Nhà người ta mà ở ù lì như vậy muốn cướp giật nhà người ta hay sao? Ta không thể nói nhân văn việc này được, tiền của vật chất, tài sản của người ta mà để người ta bỏ thời gian đi đòi rất bất ổn vô lý như vậy. Đến lúc cần truy xét toàn diện”, bạn đọc Hung Nguyen gay gắt.

Tương tự, tại bài viết “Vụ gian nan đòi lại căn nhà đã cho uỷ ban thị trấn thuê: chủ nhà yêu cầu thi hành án”, một bạn đọc thắc mắc: “Kết thúc vai trò và nhiệm vụ cấp huyện, giờ xã và tỉnh ai chịu trách nhiệm?”.

“Liên quan đến Nhà nước thì phải minh bạch hơn, trách nhiệm hơn, xin các cấp cao hơn làm nhanh nhất vụ này!”, bạn đọc khác đề nghị.

Còn bạn đọc có địa chỉ Hung..@yahoo.com cho rằng, đây là hình thức chiếm dụng nhà. “Nhưng không hiểu ông HM và các cháu này chây ì hay UBND thị trấn Núi Thành chưa bố trí chỗ ở khác, nhưng đã hết thời hạn thì phải trả nhà là điều điều hiển nhiên, phải làm”, người này viết.

Căn nhà của ông Chính cho thị trấn Núi Thành thuê. Ảnh: TN

Trong bài viết “Vụ gian nan đòi lại nhà cho ủy ban thị trấn thuê: Lãnh đạo thị trấn cũ nói gì?”, nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Núi Thành, ông Huỳnh Minh Cường đề cập đến gốc rễ vụ việc là giải quyết bản án giữa ông HM với UBND huyện Núi Thành, nhiều bạn đọc không ngần ngại bày tỏ quan điểm, chia sẻ thẳng thắn.

“Vụ việc giữa ông HM và UBND thị trấn Núi Thành là chuyện khác, đừng bắt ông Chính phải chịu ảnh hưởng. UBND thị trấn thuê nhà của ông Chính thì phải có trách nhiệm thực hiện đúng theo pháp luật và hợp đồng”, bạn đọc Phạm Xuân Thắng viết.

Bạn đọc Hà An xót xa: “Đọc mà thấy đau đầu quá… Pháp luật mà không làm được gì thì những người dân thế này biết bấu víu, tin vào ai?”.

“Đứng tên thuê nhà là Chủ tịch UBND thị trấn Núi Thành thì ông này phải có trách nhiệm giải quyết không đổ lỗi cho bên thứ ba. Cấp trên của UBND thị trấn Núi Thành phải quyết khi cấp dưới không chấp hành bản án của toà án. Chính quyền mà còn không chấp hành bản án của tòa thì người dân biết tin và kêu cứu ai?”, một bạn đọc nêu quan điểm.

Vụ việc này, PLO đã có 4 bài viết, ghi nhận ý kiến của các bên liên quan và quan điểm của luật sư. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng trách nhiệm hiện nay thuộc về UBND xã Núi Thành mới. PV đã nhiều lần liên hệ qua số điện thoại (công khai) cá nhân của ông Hoàng Châu Sơn, Chủ tịch UBND xã Núi Thành để đặt vấn đề trao đổi thông tin vụ việc. Tuy nhiên, ông này không bắt máy, không trả lời tin nhắn.