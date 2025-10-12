Vụ gian nan đòi lại căn nhà đã cho uỷ ban thị trấn thuê: chủ nhà yêu cầu thi hành án 12/10/2025 06:43

(PLO)- Khổ chủ trong vụ “Gian nan đòi lại căn nhà đã cho uỷ ban thị trấn thuê” gửi đơn yêu cầu thi hành án, đòi trả lại nhà và tiền thuê phát sinh.

Ngày 11-10, ông Võ Công Chính (ngụ xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) - người cho thuê nhà trong vụ “Gian nan đòi lại căn nhà đã cho uỷ ban thị trấn thuê” xác nhận, đã gửi đơn thi hành án cho cơ quan Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng.

Yêu cầu trả nhà và tiền thuê nhà

Theo đơn, ông Chính đề nghị thi hành án, buộc UBND thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) phải trả số tiền thuê nhà cho ông từ 30-9-2024 là 105 triệu đồng.

Ông Chính đòi lại căn nhà của mình đã cho UBND thị trấn Núi Thành (cũ) thuê. Ảnh: TN

Đồng thời, buộc UBND thị trấn Núi Thành (cũ) phải giao lại tài sản là ngôi nhà ba tầng của ông Chính theo hợp đồng đã ký.

Ngoài ra, ông Chính yêu cầu, kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định.

Như PLO thông tin, ông Võ Công Chính (ngụ xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM câu chuyện hy hữu về việc ông cho UBND thị trấn Núi Thành (thuộc UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ) thuê ngôi nhà ba tầng nhưng mãi không thể đòi lại nhà.

Cụ thể, UBND thị trấn Núi Thành trước đây có thuê nhà của ông để bố trí nơi ở tạm cho bốn hộ dân (trong đó có ông HM và các con cháu) bị ảnh hưởng bởi công tác giải tỏa, đền bù của huyện.

Theo hợp đồng, thời hạn thuê là một năm, bắt đầu từ ngày 28-2-2022. Tuy nhiên, sau khi hợp đồng kết thúc, UBND thị trấn Núi Thành không trả lại nhà, các hộ dân tiếp tục sinh sống tại đây.

Ông Chính nhiều lần liên hệ cơ quan chức năng để lấy lại nhà nhưng bất thành.

Quá bức xúc, ông Chính kiện ra toà đòi quyền lợi. Hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm, toà buộc UBND thị trấn Núi Thành bàn giao nhà và trả chi phí thuê nhà kể từ khi kết thúc hợp đồng đến 30-9-2024 cho ông Chính.

Tuy nhiên, đến nay ông Chính vẫn chưa thể lấy lại căn nhà. Một trong những nguyên nhân được cho là ông Chính chưa gửi đơn đề nghị thi hành án.

Căn nhà ba tầng của ông Chính. Ảnh: TN

Trách nhiệm của UBND xã Núi Thành?

Theo luật sư Trần Duyên (Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng) trường hợp của ông Chính khá là hi hữu, tuy nhiên quyền lợi của ông này cần được đảm bảo vì bản chất tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu hợp pháp của ông Chính.

“Trách nhiệm trước hết trong vụ việc này là của UBND xã Núi Thành (kế thừa nghĩa vụ của UBND thị trấn Núi Thành cũ), cần phải có phương án, động thái phù hợp để động viên ông HM giao trả nhà cho ông Chính”, luật sư Trần Duyên nói.

Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự thì thời hạn tự nguyện thi hành án là 15 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. Nếu hết thời hạn trên mà người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế.

Luật sư Trần Duyên cho rằng, trách nhiệm trước hết thuộc về UBND xã Núi Thành (kế thừa nghĩa vụ của UBND thị trấn Núi Thành cũ). Ảnh: TD

Việc tổ chức cưỡng chế trả nhà, giao nhà cũng đã được quy định cụ thể tại Điều 115 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014) như sau: “Trường hợp người phải thi hành án có nghĩa vụ trả nhà thì Chấp hành viên buộc người phải thi hành án và những người khác có mặt trong nhà ra khỏi nhà, đồng thời yêu cầu họ tự chuyển tài sản ra khỏi nhà; nếu họ không tự nguyện thực hiện thì Chấp hành viên yêu cầu lực lượng cưỡng chế đưa họ cùng tài sản ra khỏi nhà. Trường hợp họ từ chối nhận tài sản, Chấp hành viên phải lập biên bản ghi rõ số lượng, chủng loại, tình trạng từng loại tài sản và giao tài sản cho tổ chức, cá nhân có điều kiện bảo quản hoặc bảo quản tại kho của cơ quan thi hành án dân sự và thông báo địa điểm, thời gian để người có tài sản nhận lại tài sản”.

“Hiện nay, đã có bản án có hiệu lực pháp luật buộc UBND thị trấn Núi Thành bàn giao nhà và trả chi phí thuê nhà kể từ khi kết thúc hợp đồng đến 30-9-2024 cho ông Chính. Do đó, ông Chính cần có đơn yêu cầu thi hành án gửi đến Phòng THADS khu vực 5 - Đà Nẵng hoặc THADS TP Đà Nẵng để được tổ chức thi hành án sớm”, theo luật sư Trần Duyên.