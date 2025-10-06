Đà Nẵng: Gian nan đòi lại căn nhà đã cho ủy ban thị trấn thuê 06/10/2025 16:09

(PLO)- Người dân cho ủy ban thị trấn thuê nhà, hết thời hạn phải kiện để đòi lại nhưng thắng kiện 2 cấp tòa vẫn chưa được thi hành án.

Ông Võ Công Chính (ngụ xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM câu chuyện hy hữu về việc ông cho UBND thị trấn Núi Thành (thuộc UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ) thuê ngôi nhà ba tầng nhưng mãi không thể đòi lại nhà.

Cụ thể, UBND thị trấn Núi Thành trước đây có thuê nhà của ông để bố trí nơi ở tạm cho bốn hộ dân (trong đó có ông HM và các con cháu) bị ảnh hưởng bởi công tác giải tỏa, đền bù của huyện.

Theo hợp đồng, thời hạn thuê là một năm, bắt đầu từ ngày 28-2-2022. Tuy nhiên, sau khi hợp đồng kết thúc, UBND thị trấn Núi Thành không trả lại nhà, các hộ dân tiếp tục sinh sống tại đây. Đồng thời UBND thị trấn cũng không thanh toán tiền thuê nhà nhiều tháng cho gia đình ông Chính dù vụ việc đã được đưa ra tòa.

Ông Chính bất lực khi đòi lại căn nhà của mình cho UBND thị trấn Núi Thành thuê. Ảnh: TN

Thắng kiện vẫn không đòi được nhà

Ông Chính trình bày, năm 2021, tỉnh Quảng Nam đầu tư dự án trục đường chính từ KCN Tam Thăng đi Cảng Kỳ Hà và Sân bay Chu Lai (đường Võ Chí Công). Trong đó, bốn hộ dân bị ảnh hưởng buộc thu hồi đất và xảy ra khiếu nại, khiếu kiện. Vì vậy, UBND thị trấn Núi Thành đứng ra thuê nhà cho các hộ dân này ở tạm để lấy mặt bằng thực hiện dự án.

UBND thị trấn Núi Thành đã ký hợp đồng với ông Chính, thuê căn nhà 3 tầng của ông tại khối 3, thị trấn Núi Thành cũ (nay là xã Núi Thành). Ông Lê Anh Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị trấn Núi Thành là người đại diện đứng tên ký hợp đồng thuê nhà một năm, từ 28-2-2022 đến 27-2-2023.

“Khi hết hợp đồng, UBND thị trấn Núi Thành phải lấy lại nhà trả cho tôi. Nhưng họ không thực hiện mà để bốn hộ dân tiếp tục ở, chiếm dụng căn nhà, không trả tiền thuê nhà trong thời gian dài”, ông Chính nói.

Quá bức xúc, ông Chính khởi kiện và được toà thụ lý xét xử. Ngày 30-9-2024, TAND huyện Núi Thành ban hành bản án sơ thẩm, buộc UBND thị trấn Núi Thành phải trả tiền thuê nhà đến 30-9-2024 là 105 triệu đồng (tương đương 7 triệu đồng/tháng) và giao trả lại ngôi nhà đang thuê cho ông Chính.

UBND thị trấn Núi Thành sau đó kháng cáo. Kết quả, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, buộc UBND thị trấn Núi Thành bàn giao nhà và trả chi phí thuê nhà kể từ khi kết thúc hợp đồng đến 30-9-2024 cho ông Chính.

Sau hai phiên toà, ông Chính vẫn chưa đòi lại được căn nhà của mình và tiền thuê nhà đã cho UBND thị trấn Núi Thành thuê. Ảnh: TN

“Sau khi toà phúc thẩm tuyên án, tôi nhiều lần đòi lại căn nhà của mình nhưng không ai giải quyết. Đến nay, nhóm hộ dân mà UBND thị trấn Núi Thành thuê cho ở vẫn ở trong căn nhà của tôi.

Tôi đi đòi lại nhà, họ nói tôi cũng phải có trách nhiệm mời bốn hộ kia ra khỏi nhà. Nhưng nhà tôi cho UBND thị trấn Núi Thành thuê, do đó cơ quan này phải lấy nhà trả lại cho tôi theo thoả thuận chứ. Hơn nữa, bản án của toà cũng buộc UBND thị trấn Núi Thành trả nhà cho tôi”, ông Chính bức xúc nói.

Khi được hỏi đã yêu cầu thi hành án hay chưa, ông Chính cho biết từ khi tòa tuyên án phúc thẩm đến nay, ông chưa làm đơn yêu cầu thi hành án vì thấy các cơ quan sáp nhập nên cũng chưa biết gửi đơn đi đâu.

Chờ thi hành án vào cuộc

Trả lời PV, ông Lê Văn Sinh, nguyên Chủ tịch UBND huyện Núi Thành (tại thời điểm chính quyền thuê nhà của ông Chính-PV) cho biết trường hợp của hộ ông HM thuộc diện cưỡng chế để lấy mặt bằng thi công dự án đường Võ Chí Công. Về nguyên tắc, khi cưỡng chế nhà nước không có nghĩa vụ thuê nhà cho người bị cưỡng chế ở. Nhưng về mặt quyền con người, công an yêu cầu cần có chỗ đưa người bị cưỡng chế tới thì mới ban hành kế hoạch cưỡng chế.

Bên trong căn nhà của ông Chính cho UBND thị trấn Núi Thành thuê. Ảnh: TN

“Đúng ra là đưa tiền cho họ (hộ ông M – PV) tự đi thuê nhưng họ không chịu. Muốn đưa ổng ra khỏi nhà để lấy mặt bằng thi công thì buộc lòng phải đi thuê một cái nhà cho ổng ở”, ông Sinh nói về lý do UBND thị trấn Núi Thành thuê nhà của ông Chính. Ông sinh cho hay đây là “sai lầm, nhưng không thuê thì không lẽ để họ ngoài đường”.

Huyện Núi Thành cũ nhiều lần mời ông HM lên làm việc, vận động nhưng ông này không chịu ra khỏi nhà. Đến khi xoá bỏ cấp huyện, việc này vẫn chưa thực hiện xong.

“Tôi từng nói với anh Chính, địa phương cũng muốn trả nhà lại cho anh ấy chứ ai muốn không trả đâu? Nhưng mà làm sao để ổng ra khỏi nhà, nếu cưỡng chế thì sẽ đẩy người dân vào đường cùng, còn tuyên truyền thì họ ù lì”, ông Sinh nói.

Theo nguyên Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, địa phương từng lên phương án để hộ ông HM mượn chỗ ở, cho đến khi làm nhà mới, để lấy nhà trả lại cho ông Chính, nhưng hộ ông HM không đồng ý. Cũng từng có thời điểm tính tới phương án đề xuất ông Chính cắt điện, cắt nước để lấy lại nhà nhưng xét nhiều yếu tố nhân văn, không thể thực hiện.

Ông Sinh cũng thừa nhận, ông Chính cho rằng UBND thị trấn thuê nhà thì cơ quan này phải lấy lại nhà cho ông Chính là “đúng 100%”.

“Nhưng UBND thị trấn làm cách gì để đuổi họ ra? Không có thể chế nào, không có quy phạm pháp luật nào để làm, chuyện này đã vượt qua thẩm quyền của cơ quan nhà nước rồi! Bây giờ bản án đã có hiệu lực pháp luật, thì thi hành án sẽ làm”, ông Sinh cho hay.

Trong khi đó, PV đã nhiều lần liên hệ lãnh đạo xã Núi Thành mới để nắm thêm thông tin vụ việc nhưng chưa có phản hồi từ cơ quan này.

Người đang sống trong căn nhà nói gì? Trao đổi với PV, ông HM - người đang sống trong căn nhà của ông Chính cho rằng, gia đình ông không liên quan gì đến chuyện UBND thị trấn Núi Thành thuê nhà của ông Chính. “Ổng (UBND thị trấn Núi Thành – PV) làm hợp đồng gì thì kệ ổng, mình chỉ có trách nhiệm ở”, ông HM nói. Cũng theo ông HM, vụ việc của gia đình ông (liên quan đến việc cưỡng chế mặt bằng thi công đường Võ Chí Công) khởi kiện đến nay chưa xong, gia đình cũng chưa nhận tiền đền bù và chưa được bố trí đất ở. Thế nên ông HM cho rằng “phải có đất ở làm nhà thì mới ra khỏi nhà này, chưa có đất mà giao nhà lại cho họ thì biết ở đâu".