Sáng nay, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà hầu tòa vụ Thuận An 08/09/2025 05:30

(PLO)- Cựu Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà bị cáo buộc đã lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao giới thiệu và tác động để giúp Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án xây dựng.

Hôm nay (8-9), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội), bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) cùng 27 bị cáo khác trong vụ án Tập đoàn Thuận An.

Bị cáo Phạm Thái Hà bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bị cáo Lê Ô Pích bị xét xử về tội lợi dụng, chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An và 26 bị cáo khác bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Phạm Thái Hà (trái) và bị cáo Nguyễn Duy Hưng.

HĐXX gồm 5 thành viên do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa phiên tòa. Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày. Có khoảng 40 luật sư tham gia phiên tòa.

HĐXX triệu tập các nguyên đơn dân sự gồm: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang; Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang; Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh; Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hà Nội, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng).

HĐXX cũng triệu tập người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An, các công ty tham gia liên danh nhà thầu thi công, các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc khắc phục hậu quả vụ án.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải.

Để trúng thầu, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải để tạo điều kiện.

Sau đó, ông Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Tiếp đến, Nguyễn Duy Hưng chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn Thuận An phối hợp với các công ty nhà thầu khác tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán; tham gia góp ý xây dựng hồ sơ mời thầu; cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của hồ sơ mời thầu trước khi phát hành.

Nhóm này còn gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thoả thuận chi tỷ lệ phần trăm tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các gói thầu, dự án.

Từ đó, Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu hưởng lợi bất hợp pháp. Hành vi của ông Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 120 tỉ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Duy Hưng bị cáo buộc chủ mưu, cầm đầu trong chuỗi hành vi vi phạm đấu thầu tại các dự án, gói thầu xây dựng.

Bị cáo Lê Ô Pích bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 96,8 tỉ đồng và được hưởng lợi bất chính 4 tỉ đồng.

Bị cáo Phạm Thái Hà bị cáo buộc đã lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao, giới thiệu bị cáo Hưng và tác động đến Dương Văn Thái (nguyên Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang) tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công Dự án cầu Đồng Việt.

Việc ông Hà giới thiệu, tác động là nguyên nhân dẫn đến các hành vi thông đồng, móc ngoặc trái quy định đấu thầu gây thiệt hại hơn 96 tỉ đồng. Qua đó, ông Hà được cảm ơn 750 triệu đồng.