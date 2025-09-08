Hình ảnh dẫn giải cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà đến phiên tòa 08/09/2025 08:02

(PLO)- Theo cáo buộc, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà giới thiệu ông chủ Tập đoàn Thuận An gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao để được tạo điều kiện trúng thầu trái quy định.

Sáng 8-9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An, các địa phương Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải cũ.

An ninh tại phiên tòa được kiểm soát chặt chẽ, chỉ những người có giấy triệu tập mới được lên khu vực xét xử. Báo chí theo dõi phiên tòa qua truyền hình tại phòng riêng.

Khoảng 7 giờ, ô tô đưa các bị cáo tới phiên tòa.

Bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Các bị cáo được dẫn giải tới tòa.

Bị cáo Phạm Thái Hà bị dẫn giải tới phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) bị xét xử về tội lợi dụng, chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An và 26 bị cáo khác bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải để được trúng thầu trái quy định, gây thiệt hại 120 tỉ đồng.

Một bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Hoàng Huy

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn Thuận An phối hợp với các công ty nhà thầu khác tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán; tham gia góp ý xây dựng hồ sơ mời thầu; cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của hồ sơ mời thầu trước khi phát hành.

Nhóm này còn gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thoả thuận chi tỷ lệ phần trăm tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các gói thầu, dự án.

Dưới đây là hình ảnh một số bị cáo khác bị dẫn giải đến phiên tòa: