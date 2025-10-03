Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng du lịch đẹp nhất thế giới 03/10/2025 17:36

(PLO)- Cẩm Thanh được tạp chí danh tiếng của Mỹ vinh danh là một trong 50 ngôi làng du lịch đẹp nhất thế giới.

Chiều 3-10, UBND phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) tổ chức công bố hoạt động bến thuỷ nội địa du lịch và giới thiệu làng du lịch Cẩm Thanh - đại diện duy nhất của Việt Nam được tạp chí Forbes vinh danh top 50 làng du lịch đẹp nhất thế giới.

Làng du lịch Cẩm Thanh (phường Hội An Đông) đứng ở vị trí thứ 20 trong top 50 làng được Forbes vinh danh.

Cẩm Thanh được Forbes vinh danh top 50 làng du lịch đẹp nhất thế giới. Ảnh: TN

Cẩm Thanh có diện tích khoảng 937,16ha, với hệ thống kênh rạch chằng chịt và diện tích mặt nước chiếm đến 348,69ha. Có vị trí nằm gần phố cổ Hội An, có rừng dừa Bảy Mẫu rộng gần 100ha...

Năm 2009, Tổ chức Văn hoá – Khoa học – Giáo dục liên hiệp quốc đã công nhận Cù Lao Chàm – Hội An là khu dự trữ sinh quyển thế giới bao gồm cả hệ sinh thái của rừng ngập mặn Cẩm Thanh ở hạ lưu sông Thu Bồn.

Du khách thích thú trải nghiệm chèo thuyền thúng, khám phá rừng dừa nước tại Cẩm Thanh. Ảnh: TN

Mô hình du lịch cộng đồng (trải nghiệm thuyền thúng, dạy nấu ăn, homestay…) và các sản phẩm chế biến từ dừa, hải sản ven bờ thành nguồn thu lâu dài cho dân địa phương. Nâng cao sinh kế, giảm áp lực phá hoại tự nhiên so với nhiều mô hình du lịch ồ ạt.

Khi đến Cẩm Thanh, du khách được trải nghiệm chèo thuyền thúng, khám phá rừng dừa nước – lá phổi xanh của vùng. Tham gia các hoạt động nông nghiệp địa phương, và tìm hiểu văn hóa bản địa là mô hình du lịch rất độc đáo. Mỗi năm thu hút hơn 1 triệu lượt khách trong và ngoài nước.

Mô hình này giúp tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động, là người dân địa phương, tạo sinh kế bền vững (thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng). Đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An.

Ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông, cho hay sự vinh danh này là một thông điệp gởi đến các thế hệ mai sau hãy chung tay giữ gìn tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn các giá trị văn hóa của làng quê; phải biết kết hợp giữa thiên nhiên và con người; giữ sinh thái và văn hóa để phát triển và để làm giàu.

"Cẩm Thanh lọt vào vị thứ 20 ngôi làng đẹp nhất không chỉ là một danh hiệu, không chỉ là sự vinh danh mà là kết tinh cả một hành trình của những con người và mảnh đất nơi này. Mỗi nơi có một cách khởi nghiệp và vươn mình bằng những cách khác nhau nhưng Cẩm Thanh đã khởi nghiệp và vươn mình cùng thời đại bằng chính giá trị của một làng quê. Từ một mảnh đất làng quê nghèo khó xung quanh bao bọc bởi sông nước, hôm nay Cẩm Thanh đã hội nhập cùng thế giới", ông Dũng nói.