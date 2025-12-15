Việt Nam đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu: Kỷ lục lịch sử ngành du lịch 15/12/2025 18:01

(PLO)- Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 65 năm hình thành và phát triển ngành du lịch, Việt Nam đạt cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm.

Chiều 15-12, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Bộ VH-TT&DL phối hợp UBND tỉnh An Giang trang trọng tổ chức Lễ đón khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam.

​Sự kiện do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, lãnh đạo tỉnh An Giang, đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương, cộng đồng doanh nghiệp du lịch, hàng không, cùng các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 65 năm hình thành và phát triển ngành du lịch, Việt Nam đạt cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm.

Dấu mốc này được xem là bước phát triển mới, thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ và quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng của du lịch Việt Nam với thị trường du lịch toàn cầu, qua đó khẳng định vị thế, uy tín và năng lực cạnh tranh của điểm đến Việt Nam.

Các vị khách quốc tế đặt chân xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: TRẦN CÔNG ĐẠT.

Trong bối cảnh du lịch thế giới đang từng bước phục hồi sau đại dịch, Việt Nam nổi lên là điểm sáng về tốc độ tăng trưởng.

Năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khoảng 21%, cao gấp nhiều lần mức tăng trưởng bình quân 5% của du lịch thế giới và vượt xa mức 8% của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. So với giai đoạn trước đại dịch COVID-19, du lịch Việt Nam đã phục hồi trên 110%, trong khi mức phục hồi chung của du lịch toàn cầu mới đạt khoảng 90%.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý, những con số này phản ánh sức hút thực chất của du lịch Việt Nam, không mang tính ngẫu nhiên.

Kết quả đạt được đến từ chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, môi trường du lịch an toàn, cùng nỗ lực liên tục trong việc nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ và trải nghiệm dành cho du khách quốc tế.

Cột mốc 20 triệu lượt khách không chỉ khẳng định sức hấp dẫn ngày càng gia tăng của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới mà còn cho thấy xu hướng đa dạng hóa thị trường, hướng tới phân khúc khách quốc tế có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài ngày.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để ngành du lịch phấn đấu đạt mục tiêu doanh thu khoảng 1 triệu tỉ đồng trong năm 2025, đồng thời củng cố niềm tin của du khách quốc tế đối với hình ảnh một Việt Nam an toàn, thân thiện, hấp dẫn và giàu trải nghiệm.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ đón hành khách thứ 20 triệu nhằm thể hiện sự tri ân đối với du khách quốc tế, đồng thời tái khẳng định thông điệp Việt Nam không chỉ là điểm đến của những chuyến đi mà còn là nơi lưu giữ cảm xúc, ký ức và sự kết nối lâu dài.

Lễ đón được tổ chức tại khu vực chân máy bay và sảnh đến của sân bay Phú Quốc. Toàn bộ hành khách trên chuyến bay được chào đón bằng hoa tươi và vé xem chương trình Kiss of the Sea tại thị trấn Hoàng Hôn Sunset Town, Phú Quốc.

Các hành khách mang số thứ tự 19.999.999, 20.000.001 và đặc biệt là hành khách thứ 20.000.000 nhận được nhiều phần quà kỷ niệm có giá trị từ các đơn vị đồng hành, kèm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Việc lựa chọn Phú Quốc làm địa điểm tổ chức sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và trải nghiệm biển đảo có tầm vóc khu vực, đồng thời là một trong những điểm đến phục hồi nhanh và bền vững nhất cả nước.

Với hệ sinh thái du lịch đồng bộ, chất lượng dịch vụ cao và hạ tầng hiện đại, Phú Quốc tiếp tục duy trì sức hút ổn định đối với các thị trường quốc tế và được lựa chọn là nơi đăng cai sự kiện APEC năm 2027.