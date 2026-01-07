SATRA bắt tay FPT đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo 07/01/2026 16:40

(PLO)- SATRA và FPT vừa ký kết hợp tác chiến lược nhằm đưa hàng hóa lên sàn thương mại điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giám sát, quản lý hệ thống bán lẻ.

Chiều 7-1, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA) và Công ty Cổ phần FPT (FPT) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược. Sự kiện có sự chứng kiến của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng.

​Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai các giải pháp công nghệ nhằm tối ưu hóa nguồn lực và gia tăng hiệu quả vận hành.

​Cụ thể, FPT sẽ đưa nguồn hàng từ SATRA lên phân phối trên sàn thương mại điện tử Sendo.vn, giúp mở rộng kênh tiếp cận khách hàng trong môi trường số.

​Song song đó, hai đơn vị sẽ nghiên cứu và thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý. Trong đó, hệ thống Camera AI sẽ được triển khai tại các chợ đầu mối và hệ thống bán lẻ của SATRA nhằm hỗ trợ giám sát, cảnh báo sớm các vấn đề về an ninh, an toàn tại kho vận và điểm kinh doanh.

​Công nghệ AI cũng được ứng dụng vào các khâu kiểm soát ra vào, chấm công và nhận diện khách hàng thân thiết để nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

​Ngoài ra, mô hình cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods dự kiến sẽ được phát triển tại một số đơn vị thành viên của FPT.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng (thứ 6 từ trái qua) chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa hai đơn vị. Ảnh: M.SĨ

Hai bên cũng thống nhất phối hợp xây dựng các dự án nghiên cứu tiền khả thi và chuyển giao công nghệ. FPT sẽ hỗ trợ SATRA trong lộ trình chuyển đổi số đến năm 2030, giúp doanh nghiệp này tối ưu hóa quy trình vận hành.

​Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, cho biết việc hợp tác nhằm hướng đến mục tiêu chung của TP.HCM trong xây dựng nền kinh tế số và phục vụ cộng đồng tốt hơn.

​Đại diện FPT, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Khoa chia sẻ, hai bên sẽ tập trung triển khai các sáng kiến chuyển đổi số thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị của lĩnh vực thương mại, dịch vụ theo định hướng Nghị quyết 57-NQ/TW.