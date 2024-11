Kế hoạch bình ổn giá Tết Ất Tỵ 2025 của SATRA: Đáp ứng kỳ vọng người tiêu dùng 21/11/2024 10:21

Chuẩn bị hàng từ sớm

Với sức mua giảm khoảng 20% trong 9 tháng đầu năm 2024, Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN), một đơn vị thành viên của SATRA, đã chuẩn bị khoảng 930 tấn thực phẩm tươi sống (tăng 5% so với Tết Giáp Thìn 2024) và 3.700 tấn thực phẩm chế biến (tăng 8% so với cùng kỳ), những năm trước đây, chỉ số này tăng 2 con số. "Tất cả các nguyên liệu đầu vào tăng cao so với cùng kỳ", ông Phan Văn Dũng - Phó Tổng Giám đốc VISSAN, chia sẻ: “Để có nguồn ngân sách thực hiện kích cầu và không tăng giá sản phẩm, VISSAN đã rà soát lại các khoản chi phí không cần thiết và làm việc với các nhà cung cấp để giữ giá nguyên liệu ở mức chấp nhận được”.

VISSAN đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch từ tháng 7 với ngân sách lên đến 540 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước. Các nguyên liệu đầu vào như thịt heo và thực phẩm chế biến đều được đảm bảo với mức tăng từ 5-8%, giúp doanh nghiệp giữ vững nguồn cung cho thị trường trong những ngày cao điểm.

VISSAN đã bắt đầu chuẩn bị hàng tết Ất Tỵ từ tháng 7-2024. Ảnh: SATRA

Dịp tết Ất Tỵ 2025 này VISSAN sẽ không điều chỉnh giá bán bằng cách tối ưu hóa chi phí và chia sẻ lợi nhuận để thực hiện các chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng. Các kế hoạch sản xuất chi tiết từ nguyên liệu đến thành phẩm đều được thực hiện chặt chẽ, nhằm đảm bảo tính ổn định và phục vụ tốt nhất cho thị trường tết.

Để chuẩn bị hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao trong những tháng cuối năm 2024, đặc biệt là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Hệ thống bán lẻ SATRA đã có kế hoạch tăng cường dự trữ hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng lương thực thực phẩm và hàng bình ổn thị trường, lượng hàng phong phú, chất lượng, giá cả hợp lý, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt, tăng giá đột biến, hàng kém chất lượng trong cao điểm mua sắm.

Dự kiến tổng giá trị hàng hóa thiết yếu dự trữ cho 2 tháng (trước, trong và sau Tết Ất Tỵ 2025) của Hệ thống bán lẻ Satra (bao gồm siêu thị tự chọn Satramart và chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods) ước tăng từ 15% đến 20% so với Tết Giáp Thìn 2024.

"SATRA đã làm việc với các nhà cung cấp về việc đảm bảo giá và nguồn cung cấp các mặt hàng thiết yếu khi có nhu cầu về sản phẩm trong từng lĩnh vực và ổn định trước trong và sau Tết. Tổng giá trị hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu dự trữ cho dịp Tết của hệ thống bán lẻ Satra ước tăng từ 15% đến 20% so với Tết Giáp Thìn 2024", ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, cho biết.

SATRA đã làm việc với các nhà cung cấp nhằm ổn định giá trước, trong và sau tết Nguyên Đán 2025. Ảnh: SATRA

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên cũng chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống bán lẻ phối hợp với Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền, Công ty VISSAN, là các đơn vị thành viên của SATRA, sớm chuẩn bị nguồn hàng rau củ quả, thủy hải sản và thịt gia súc để bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa.

Đảm bảo nguồn cung, giữ ổn định giá.

Để giữ được giá nhiều mặt hàng, Sở Công Thương TPHCM đã lên kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường cuối năm 2024 với lượng hàng bình ổn tăng từ 4% đến 6% so với cuối năm 2023. Đã có 69 doanh nghiệp tham gia chương trình với lượng hàng cung ứng tăng từ 23% đến 31% so với tháng thường và tăng từ 25% đến 43% trong các tháng tết. Chương trình này đảm bảo các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu trên địa bàn TPHCM luôn có giá ổn định và chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để tăng tính chủ động, SATRA đã ký hợp đồng với các nhà cung cấp nhằm đảm bảo nguồn cung khi thị trường có dấu hiệu tăng giá đối với từng sản phẩm, đồng thời tổ chức các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng trong dịp cuối năm, ông Lâm Quốc Thanh cho biết.

Chương trình khuyến mại “Mua hàng ngay – Nhận quà liền tay”, đến 30-11, tại các điểm bán của SATRA.

TP.HCM đang bước vào mùa mua sắm cuối năm với nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng. Chương trình khuyến mại "Mùa mua sắm năm 2024 / Shopping Season 2024" đợt 2, đang diễn ra và kéo dài đến ngày 31-12 với chương trình “Mua hàng ngay – Nhận quà liền tay” tại 3 siêu thị tự chọn Satramart và hơn 180 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods, với nhiều sản phẩm giảm giá lên đến 100% và nhiều ưu đãi cho khách hàng thành viên SATRA, đặc biệt nhãn hàng riêng SATRA giảm giá mạnh trong đợt này.