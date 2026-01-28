Masan đạt lợi nhuận kỷ lục hơn 6.700 tỉ đồng trong năm 2025 28/01/2026 11:06

(PLO)- Năm 2025 doanh thu của Masan đạt 81.621 tỉ đồng, lợi nhuận tăng gấp 1,6 lần so với năm trước, đây là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của Masan, hoàn thành 139% so với kịch bản cơ sở.

Ngày 28-1, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán cho quý IV và cả năm 2025.

Doanh thu quý IV đạt 23.246 tỉ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ trên cơ sở so sánh tương đương (LFL). Lũy kế cả năm 2025, doanh thu đạt 81.621 tỉ đồng, tăng 8,7%. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số quý IV đạt 2.295 tỉ đồng, tăng 48,5% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, lợi nhuận cả năm 2025 tăng gấp 1,6 lần so với năm trước, đạt 6.764 tỉ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của Masan, hoàn thành 139% so với kịch bản cơ sở.

Báo cáo cho thấy kết quả kinh doanh ở một số mảng chính như đối với WinCommerce, doanh thu quý IV đạt 10.520 tỉ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ. Doanh thu cả năm đạt 38.979 tỉ đồng, tăng 18,3%. Lợi nhuận sau thuế cả năm của đơn vị này đạt 501 tỉ đồng, tăng gấp 86,6 lần so với cùng kỳ.

Trong năm qua, WinCommerce tiếp tục mở rộng với 764 cửa hàng mới. Hơn 90% số cửa hàng đã nhanh chóng đạt điểm hòa vốn ở cấp độ EBITDA. Tính đến cuối năm, tổng mạng lưới của đơn vị đã lên tới 4.592 cửa hàng trên toàn quốc.

Đối với Masan Consumer, doanh thu quý IV đạt 9.275 tỉ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Doanh thu cả năm đạt 30.557 tỉ đồng, giảm nhẹ 1,1%. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số cả năm đạt 6.764 tỉ đồng, giảm 14,6%. Sự suy giảm này chủ yếu do thu nhập tài chính thấp hơn sau khi công ty chi trả cổ tức tiền mặt ở mức cao.

Dù vậy, các kênh bán lẻ hiện đại, HORECA, thương mại điện tử và kinh doanh quốc tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai chữ số tích cực. Masan Consumer vẫn giữ vị thế dẫn đầu tại các ngành hàng cốt lõi. Ngành gia vị phần lớn đã phục hồi trong quý IV-2025. Trong khi đó, thực phẩm tiện lợi và hàng chăm sóc cá nhân, gia đình tiếp tục là các động lực chính, ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ở ngưỡng cao.

Thịt mát MEATDeli được người tiêu dùng tin chọn.

Masan dự báo doanh thu thuần hợp nhất năm 2026 sẽ đạt từ 93.500 tỉ đồng đến 98.000 tỉ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 15% - 20%. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số dự kiến đạt từ 7.250 tỉ đồng đến 7.900 tỉ đồng.

"Chúng tôi tự hào về kết quả kinh doanh kỷ lục đạt được, và quan trọng hơn, đây mới chỉ là bước khởi đầu cho những giá trị chuyển đổi dài hạn mà Masan đang kiến tạo", Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan chia sẻ.

Ông Quang cho biết tập đoàn đã số hóa nền tảng kênh bán lẻ truyền thống và xây dựng mô hình bán lẻ hiện đại có khả năng mở rộng. Đây là nền móng cho hành trình trở thành một doanh nghiệp tích hợp tiêu dùng, bán lẻ và công nghệ.

Trong năm 2026, Masan sẽ hợp nhất hệ sinh thái đối tác kênh truyền thống và WinCommerce trên một nền tảng chung. Doanh nghiệp sẽ phát triển hệ thống vận hành số hóa xuyên suốt và mở rộng nền tảng hội viên nhằm thấu hiểu nhu cầu của hơn 100 triệu người tiêu dùng thông qua hệ thống dữ liệu thống nhất.

"Tôi tin rằng chúng ta đang bước vào giai đoạn đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới, một hành trình kiến tạo giá trị bền vững cho người tiêu dùng, đối tác và cổ đông", Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh.