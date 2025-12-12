Masan Consumer lên HOSE: Bước ngoặt của doanh nghiệp dẫn dắt ngành FMCG 12/12/2025 20:22

(PLO)- Chỉ vài ngày sau khi công bố kế hoạch chuyển sàn, Masan Consumer (UPCOM: MCH) đã được HOSE chấp thuận niêm yết vào ngày 10-12-2025.

Việc được niêm yết trên HOSE không chỉ khẳng định năng lực tài chính và mức độ minh bạch của Masan Consumer, mà còn cho thấy doanh nghiệp đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của sàn chứng khoán lớn nhất Việt Nam. Cột mốc này đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình gần ba thập kỷ MCH đồng hành cùng sự chuyển dịch của thị trường FMCG.

Thị trường FMCG và cuộc sàng lọc của chất lượng

Gần ba thập kỷ qua, kinh tế Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ, kéo theo sự thay đổi của thị trường hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Từ thời khan hiếm đến bùng nổ nguồn cung, thị trường bước vào kỷ nguyên trải nghiệm và giá trị gia tăng. Với hơn 100 triệu dân và cơ cấu dân số vàng, Việt Nam được xem là một trong những thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất khu vực.

Ngành FMCG đã chuyển từ bài toán “ăn no” sang “ăn ngon”, rồi “ăn sạch, sống chất”. Thu nhập tăng cùng sự mở rộng của tầng lớp trung lưu thúc đẩy xu hướng cao cấp hóa. Người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm cho sản phẩm minh bạch, tốt cho sức khỏe và tiện lợi.

Ranh giới giữa các kênh phân phối cũng mờ dần khi thương mại điện tử và bán lẻ hiện đại lên ngôi, tái định hình hành vi mua sắm. Khách hàng giờ mua cả trải nghiệm, sự bảo chứng chất lượng và câu chuyện thương hiệu. Sự dịch chuyển này tạo sức ép nhưng cũng mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt—những đơn vị hiểu rõ người dùng bản địa. Thị trường đang sàng lọc, loại bỏ các thương hiệu chỉ dựa vào giá rẻ, nhường chỗ cho những thương hiệu biết nâng tầm giá trị sản phẩm. Trong bối cảnh đó, vai trò dẫn dắt của các “sếu đầu đàn” như Masan Consumer càng trở nên nổi bật.

Cổ đông tham quan các sản phẩm trưng bày tại sự kiện Roadshow MCH.

Masan Consumer: Gần 30 năm giữ gìn và phát triển những "thương hiệu mạnh"

Nếu thị trường FMCG Việt Nam là bức tranh đa sắc, Masan Consumer (UPCoM: MCH) chính là gam màu chủ đạo suốt gần 30 năm qua. Vị thế này không đến từ tuyên bố, mà được chứng thực bằng dữ liệu: sản phẩm Masan hiện diện trong 98% hộ gia đình cả nước – mức phủ gần như tuyệt đối. Nhờ thấu hiểu khẩu vị Việt, doanh nghiệp giữ thị phần áp đảo ở các ngành hàng cốt lõi: nước mắm 68,8%, tương ớt 67% và nước tương 52,9%. Nam Ngư, Chinsu, Omachi, Kokomi hay Wake-up 247 đã trở thành những “thương hiệu quốc dân”, quen thuộc trong căn bếp Việt.

Để đưa sản phẩm đến tay người dùng nhanh nhất, Masan Consumer xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp với 345.000 điểm bán truyền thống và 8.500 điểm bán hiện đại. Hệ thống đa kênh này là nền tảng giúp doanh nghiệp duy trì thị phần và sẵn sàng cho giai đoạn hiện đại hóa trải nghiệm tiêu dùng.

Gần ba thập kỷ qua, Masan Consumer kiên định triết lý “gửi trọn yêu thương trong từng sản phẩm”. Hệ sinh thái thương hiệu mạnh giúp doanh nghiệp chủ động tạo ra sản phẩm đột phá và dẫn dắt thị trường, khẳng định vị thế đầu tàu của FMCG Việt Nam.

Chiến lược hiện đại hóa trải nghiệm tiêu dùng Việt

Sở hữu hệ sinh thái thương hiệu mạnh là nền tảng, nhưng chiến lược hiện đại hóa trải nghiệm tiêu dùng mới là động lực tăng trưởng của Masan Consumer trong giai đoạn mới. Doanh nghiệp nắm bắt xu hướng “ăn ngon, sống chất” và tái định nghĩa các sản phẩm quen thuộc, biến nhu cầu thiết yếu thành trải nghiệm hiện đại.

Trước hết, Masan Consumer nâng cấp sản phẩm thông qua công nghệ và R&D. Omachi là ví dụ rõ nét khi mì ăn liền được phát triển thành bữa ăn hoàn chỉnh với nguyên liệu tươi và thịt thật, phù hợp nhịp sống nhanh và nhu cầu dinh dưỡng cao hơn của người tiêu dùng.

Tiếp đó, chiến lược “Go Global” đưa trải nghiệm hàng Việt ra thị trường quốc tế. Sản phẩm Chin-Su đã có mặt tại Nhật Bản, Mỹ, châu Âu và xuất hiện trong hệ thống Costco, cho thấy chất lượng đạt chuẩn toàn cầu, đồng thời nâng cao niềm tự hào của người tiêu dùng Việt. Đây là bước chuyển quan trọng đưa Masan Consumer từ doanh nghiệp nội địa trở thành công ty FMCG mang tầm quốc tế.

Song song, doanh nghiệp hiện đại hóa chuỗi giá trị bằng mô hình phân phối trực tiếp “Retail Supreme”. Việc số hóa và kết nối trực tiếp với hàng trăm nghìn điểm bán giúp tối ưu danh mục, trưng bày, hiệu suất bán hàng và tạo dòng dữ liệu vận hành thống nhất. Mô hình này cũng giúp giảm chi phí, tăng biên lợi nhuận và nâng cao chất lượng tương tác với cả nhà bán lẻ lẫn người tiêu dùng.

Gần 30 năm phát triển, Masan Consumer đã xây dựng nền tảng hiếm có với hệ thương hiệu dẫn đầu, mạng lưới phân phối sâu rộng và năng lực đổi mới liên tục. Trong bối cảnh thị trường tiêu dùng bước vào chu kỳ tăng trưởng cao hơn, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong bằng chiến lược hiện đại hóa trải nghiệm, góp phần nâng chuẩn sống và đưa thương hiệu Việt vươn ra thế giới.