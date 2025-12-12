Mâu thuẫn trong quán ăn, nam thanh niên lao ô tô vào nhiều người 12/12/2025 05:21

(PLO)- Thấy nhóm người mâu thuẫn với mình, Hoàng lên xe ô tô đâm mạnh khiến 4 nạn nhân phải nhập viện.

Tối 11-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đã bắt tạm giam đối với Võ Ngọc Hoàng (25 tuổi, phường Nam Đông Hà) để điều tra về tội giết người.

Theo điều tra, khoảng 20 giờ 30 ngày 7-12, Hoàng ăn uống cùng bạn bè tại một quán trên đường Lê Hồng Phong, phường Nam Đông Hà và xảy ra mâu thuẫn với một số người khác.

Đến khoảng 22 giờ 40, Hoàng gọi em trai tên H đi ô tô đến đón.

Vừa bước lên xe, Hoàng thấy nhóm người lúc nãy mâu thuẫn với mình cũng đang đứng trước quán, trên tay cầm dao. Lúc này, nhóm người này lớn tiếng chửi bới rồi đi tìm Hoàng để đánh.

Hoàng tại cơ quan công an.

Hoàng đã lùi xe ô tô rồi đâm thẳng lên vỉa hè đối diện, làm bốn người bị thương.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra sự việc.