Ô tô lùi rồi lao lên vỉa hè đâm 3 người bị thương 08/12/2025 10:27

Sáng 8-12, bà Lê Thị Anh Đào, Chủ tịch UBND phường Nam Đông Hà (Quảng Trị), cho biết cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ việc ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè đâm vào 3 người khác.

Camera ghi lại cảnh xe ô tô lao vào nhóm người đứng trên vỉa hè. Ảnh: cắt từ clip

Theo đó, khoảng 22h ngày 7-12, một xe ô tô màu đen, BKS 74A đang đậu bên đường thì bất ngờ lùi về phía sau rồi lao sang bên kia đường; đâm trúng nhiều người đang đứng trên vỉa hè.

Sau cú đâm, xe ô tô lật nghiêng trên vỉa hè và nhiều người tiến đến để hỗ trợ người bị thương đưa đi cấp cứu. Cơ quan chức năng xác định có 3 người bị thương

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.