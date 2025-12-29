Thấy công an kiểm tra, nhóm 'bay lắc' gọi nhau xoá dấu vết 29/12/2025 18:57

(PLO)- Công an xác định chủ căn nhà là người cung cấp địa điểm và ma tuý để cho nhóm này "bay lắc".

Ngày 29-12, VKSND Khu vực 1 tỉnh Quảng Trị cho biết, đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang một nhóm người có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trên địa bàn.

Theo đó, chiều 27-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại nhà số 10 đường Hàn Thuyên (phường Đồng Thuận) do Nguyễn Văn Trí (43 tuổi) làm chủ nhà phát hiện trên tầng ba có nhóm người có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

VKSND khu vực 1 phối hợp với công an để điều tra làm rõ vụ việc.

Nhóm người này gồm Nguyễn Nhật Trường (17 tuổi), Nguyễn Khánh Toàn (20 tuổi) đều trú tại xã Bắc Trạch; Nguyễn Thị Trà My (23 tuổi, xã Tân Gianh) và Trần Thu Hường (25 tuổi, xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh).

Quá trình tiến hành kiểm tra, Trần Thị Hồng Hoa (29 tuổi, phường Đồng Hới) là bạn của Trí khi thấy lực lượng công an, không hợp tác mở cửa mà chạy lên tầng thông báo cho nhóm này để xoá dấu vết; thu dọn dụng cụ sử dụng ma tuý.

Bước đầu, công an xác định, do có nhu cầu sử dụng ma tuý nên sáng 27-12, Trường và Toàn góp tiền mua ma tuý.

Công an thu giữ nhiều vật dụng để sử dụng ma tuý.

Sau đó liên hệ thuê nhà của Trí để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời mua ma tuý loại Ketamine và thuốc lắc của Trí với tổng số tiền sáu triệu đồng.

Sau khi được Trí cung cấp địa điểm, ma tuý và các công cụ sử dụng, Trường rủ thêm Trà My và Hường đến. Nhóm này cùng nhau sử dụng ma tuý và các thiết bị phát âm thanh, đèn chiếu sáng để “bay lắc” bên trong phòng từ khoảng 7 giờ sáng đến 13 giờ cùng ngày thì bị phát hiện và bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối với những người liên quan nói trên để mở rộng điều tra. Song song đó cũng kêu gọi Trí ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.