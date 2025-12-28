Công an Quảng Trị ra sân bay tiếp nhận người đầu thú 28/12/2025 14:24

(PLO)- Lực lượng công an đã có mặt ngay tại sân bay để tiếp nhận Lê Văn Hùng ra đầu thú.

Ngày 28-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã tiếp nhận Lê Văn Hùng, người bị truy nã ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang thụ lý điều tra vụ án hình sự cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30-7-2022 tại thôn 3 Phúc Khê, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là thôn 3 Phúc Khê, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị).

Quá trình điều tra đã khởi tố bị can Lê Văn Hùng (35 tuổi, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị).

Công an tiếp nhận Lê Văn Hùng ra đầu thú. Ảnh: CA.

Đến ngày 16-5-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định truy nã đối với Lê Văn Hùng do bị can không có mặt tại địa phương và đã xuất cảnh đi nước ngoài.

Trong thời gian này, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Công an xã Phong Nha và gia đình bị can để vận động, thuyết phục Hùng tự nguyện đầu thú.

Thông qua gia đình, Lê Văn Hùng đã tự nguyện xin về đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Đến ngày 28-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an xã Phong Nha, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã tiếp nhận Hùng ra đầu thú ngay khi vừa xuống máy bay.