Cháy lớn tại khu biệt thự ở Hà Nội, người dân hốt hoảng 28/12/2025 18:48

(PLO)- Ngay khi phát hiện cháy lớn tại khu biệt thự trên phố Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Hà Nội, người dân tìm cách dập lửa và kêu gọi mọi người tránh ra xa để đảm bảo an toàn.

Cuối chiều 28-12, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu biệt thự khu C Gleximco bên phố Lê Trọng Tấn, thuộc phường Dương Nội, TP Hà Nội.

Khói, lửa bốc lên từ mái khu biệt thự.

Theo người dân, họ bất ngờ phát hiện khói, lửa bốc lên từ mái che khu C thuộc dự án Gleximco. Người dân đã tìm cách dập lửa và hốt hoảng kêu gọi những người phía dưới tránh ra xa. Do cháy trên mái cao và khói lửa lan nhanh sang mái che nhiều căn biệt thự nên công tác dập lửa gặp khó khăn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động cán bộ, chiến sĩ và xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa, triển khai công tác cứu nạn.

Vụ cháy sau đó đã được dập tắt. Rất may hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ.