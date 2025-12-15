Cháy căn hộ tại tầng 12 ở Hà Nội, cư dân hoảng loạn tháo chạy 15/12/2025 15:05

Trưa 15-12, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại căn hộ tầng 12 tòa CT8B, chung cư Đại Thanh (TP Hà Nội). Chỉ trong ít phút, lửa và khói đen cuồn cuộn bốc lên từ khu vực ban công, khiến nhiều cư dân hoảng loạn.

Hiện trường vụ cháy.

Thông tin ban đầu, người dân và lực lượng bảo vệ phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội từ ban công căn hộ. Khói nhanh chóng lan ra hành lang, kèm mùi khét, sau đó lửa bùng phát mạnh, có nguy cơ lan sang các căn hộ lân cận.

Nhiều cư dân khẩn cấp di chuyển xuống sảnh, thoát ra ngoài bằng thang bộ. Một số người cho biết hệ thống báo cháy không hoạt động, chỉ khi ngửi thấy mùi khét mới phát hiện sự việc.

Khói, lửa bốc lên từ ban công căn hộ tại tầng 12, chung cư Đại Thanh.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa, tìm kiếm cứu nạn. Đám cháy sau đó được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Bước đầu xác định, điểm xuất phát cháy tại ban công căn hộ, vật liệu cháy chủ yếu là quần áo và đồ đạc. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, chủ nhà đi vắng, vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ.