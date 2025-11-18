Ô tô cá nhân bốc cháy ngùn ngụt dưới trời mưa rét ở Hà Nội 18/11/2025 22:38

(PLO)- Chiếc ô tô cá nhân bốc cháy trơ khung trên đường trong tiết trời mưa rét ở Hà Nội

Vụ cháy xe xảy ra vào đêm 18-11, trên đường Nguyễn Văn Luyện (thuộc địa phận phường Dương Nội, TP Hà Nội), chiếc xe hiệu Kia cháy rụi.

Hiện trường ô tô bốc cháy trên đường phố ở Hà Nội.

Vào thời điểm nêu trên, ô tô cá nhân mang BKS 29A-310.xx đang di chuyển trên đường phố Nguyễn Văn Luyện thì bất ngờ bốc cháy. Tài xế kịp thoát ra khỏi xe và cố gắng dập lửa cứu tài sản. Người đi đường, người dân cùng giúp chung tay chữa cháy nhưng chiếc xe đã cháy trơ khung.

Tại thời điểm xảy ra cháy xe thời tiết ở Hà Nội có mưa và rét. Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nêu trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.