Phát hiện 2 tấn thịt heo đông lạnh đã biến đổi màu sắc 09/01/2026 17:46

(PLO)- Khoảng 2 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc, đã biến đổi màu sắc được phát hiện trong nhà kho.

Ngày 9-1, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM phối hợp các cơ quan liên quan và đơn vị chức năng của phường Thới Hòa, TP.HCM đã kiểm tra một kho hàng đông lạnh do ông V làm chủ.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng phát hiện khoảng 2 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc. Ảnh: LA

Theo ghi nhận, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 2 tấn thịt heo đông lạnh có dấu hiệu biến đổi màu sắc.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông V thừa nhận số thịt trên được mua trôi nổi ngoài thị trường, không có hóa đơn, chứng từ và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đoàn kiểm tra đã thống nhất tiêu hủy toàn bộ số thịt heo theo quy định pháp luật.

Số thịt heo đã biến đổi màu sắc. Ảnh: LA

Theo cơ quan chức năng, hành vi của ông V vi phạm quy định về thú y, do kinh doanh sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Mức xử phạt dự kiến từ 8 đến 12 triệu đồng.