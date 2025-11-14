Hà Nội: Xảy ra 2 vụ cháy trong sáng 14-11 14/11/2025 13:07

(PLO)- Hai vụ cháy tại đường Phạm Ngọc Thạch và đường Lĩnh Nam, TP Hà Nội trong sáng 14-11 khiến nhiều tài sản bị hư hỏng.

Sáng 14-11, trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy ra hai vụ cháy tại đường Phạm Ngọc Thạch và đường Lĩnh Nam, khiến nhiều tài sản bị hư hỏng.

Khoảng 9 giờ 45 phút sáng 14-11, lửa bùng phát tại một “chuồng cọp” trên tầng 5 khu tập thể A2 Trung Tự (đường Phạm Ngọc Thạch). Phát hiện cháy có dấu hiệu lan rộng, người dân nhanh chóng báo lực lượng chức năng.

Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội đã điều hai xe chữa cháy tới hiện trường. Đám cháy được khống chế, không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân và mức độ thiệt hại đang được làm rõ.

Hiện trường vụ cháy ở tập thể A2 Trung Tự (phố Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội).

Trước đó khoảng một giờ, hỏa hoạn xảy ra tại nhà số 12 trong ngõ 12/94/54 đường Lĩnh Nam. Khi lửa bùng lên, trong nhà chỉ có một cụ ông. May mắn, cụ đã kịp chạy thoát. Người dân dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành và báo cơ quan chức năng.

Cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã huy động bốn xe chữa cháy và một xe bồn tiếp nước. Do vị trí nhà nằm sâu trong ngõ, xe chữa cháy không thể tiếp cận, lực lượng chức năng phải lấy nước từ một cơ sở sản xuất gần đó để dập lửa, ngăn cháy lan. Đến 8 giờ 30, đám cháy được khống chế nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo chủ nhà, lửa xuất phát từ tầng 1 rồi lan lên các tầng. Cả hai vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân hai vụ cháy nêu trên.