TP.HCM tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn – cứu hộ lớn nhất năm 2025 11/11/2025 17:34

(PLO)- TP.HCM sẽ tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lớn tại dự án Vinhomes Grand Park, nhằm nâng cao năng lực ứng phó trước tình huống cháy nổ phức tạp tại khu dân cư, chung cư cao tầng.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn tại Khu dân cư và Công viên Phước Thiện, thuộc dự án Vinhomes Grand Park.

TP.HCM tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn – cứu hộ lớn nhất năm 2025 tại Vinhomes Grand Park.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập do Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp với nhiều lực lượng, dự kiến diễn ra vào ngày 14-11-2025. Cuộc diễn tập này là sau 15 ngày tập luyện, hợp luyện và tổng duyệt.

Tình huống giả định là xảy ra sự cố cháy lớn tại tầng hầm B1 (diện tích khoảng 10.100 m²) của khối đế gồm 5 tòa nhà GH1, GH2, GH3, GH5, GH6 thuộc khu chung cư Glory Heights. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các phương tiện lân cận, tạo thành đám cháy lớn, phát tán nhiều khói và khí độc, ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh và lan lên các tầng trên qua hệ thống thang bộ, hộp kỹ thuật.

Các lực lượng tham gia diễn tập cứu nạn, cứu hộ người bị mắc kẹt tại tầng cao khu chung cư Glory Heights, Vinhomes Grand Park.

Trong quá trình xử lý tình huống, một căn hộ tại tầng 7 tòa GH6 bùng cháy do chủ nhà rời bếp khi đang nấu ăn, để lại vật dụng dễ cháy và không khóa van gas. Lửa lan nhanh, làm 15 người mắc kẹt trong căn hộ và hành lang tầng 7, cùng khoảng 10 người bị kẹt tại tầng 8 và các tầng phía trên.

Đồng thời, do hoảng loạn khi xảy ra cháy, nhiều người dân di chuyển phương tiện ra khỏi khu vực, gây va chạm giữa hai ô tô trên Đại lộ Rodeo, trước trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Grand Park. Vụ va chạm khiến 4 người ngất xỉu, mắc kẹt trong xe và phương tiện bị hư hỏng nặng.

Tại thời điểm xảy ra sự cố giả định, khu Glory Heights có khoảng 10.000 người đang làm việc và cư trú. Việc thoát nạn tại các tầng cao gặp nhiều khó khăn do khói và khí độc lan truyền qua hệ thống hộp gen kỹ thuật và buồng thang bộ, gây ngạt khói, khó thở cho người dân, đặc biệt là những người thoát nạn sau cùng.

Do mất điện toàn bộ tòa nhà, hệ thống tăng áp buồng thang không hoạt động, trong khi các cửa thang bộ liên tục bị mở ra khiến khói dày đặc lùa sâu vào các tầng, gây trở ngại lớn cho công tác tổ chức thoát nạn, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn...

Khoảng 3.197 người tham gia buổi diễn tập.

Cuộc diễn tập dự kiến huy động khoảng 3.197 người tham gia, gồm lực lượng trực tiếp xử lý tình huống, lực lượng quần chúng đóng vai, các tổ công tác phục vụ, cùng Ban Tổ chức, Ban Chỉ huy, Ban Tham mưu, và các tiểu ban chuyên trách như An ninh – Bảo vệ, Lễ tân, Hậu cần – Đảm bảo.

Ngoài ra, khoảng 99 phương tiện cơ giới chuyên dụng sẽ được huy động, bao gồm xe chỉ huy, xe chữa cháy, xe thang, xe chở phương tiện, xe chữa cháy phá dỡ đa năng, xe cứu thương, cùng nhiều phương tiện nghiệp vụ phục vụ công tác sơ cứu, cứu hộ, phân luồng giao thông, tạo khói, âm thanh, ghi hình và thông tin.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực phối hợp, ứng phó nhanh của các lực lượng trong xử lý tình huống cháy nổ, cứu nạn – cứu hộ tại khu dân cư, chung cư cao tầng và khu thương mại tập trung đông người.