VIDEO ĐIỀU TRA - Bài 1: Hình sự đặc nhiệm đột kích bắt nhóm 'mèo tặc' ở TP.HCM 11/11/2025 11:12

(PLO)- Hơn 40 trinh sát Đội Hình sự Đặc nhiệm (Đội 2, PC02), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM đồng loạt ra quân, triệt phá các đường dây trộm và tiêu thụ mèo quy mô lớn, hoạt động tinh vi, gây bức xúc cho người dân ở TP.HCM trong thời gian qua.

VIDEO ĐIỀU TRA: Hình sự đặc nhiệm đột kích bắt băng “mèo tặc” giữa trung tâm TP.HCM.

Trước đó, trinh sát Đội 2 PC02 bám sát các điểm nghi vấn, theo dõi nhóm nhiều người chuyên hành nghề trộm mèo, thu gom bán cho các đầu nậu. Các nhóm “mèo tặc” hoạt động lúc nửa đêm ở các khu dân cư, bãi rác, nghĩa địa, các khu công nghiệp rồi nhanh chóng lẫn mất khi trời gần sáng đã bị trinh sát theo dõi.

Hàng đêm, cảnh mua bán giữa những người chuyên bẫy mèo và các đầu nậu thu gom âm thầm diễn ra: Những con mèo bị nhốt trong bao tải, túi, cũi nhựa chất thành đống ngay giữa vỉa hè. Hàng chục chiếc bẫy mèo tự chế, túi bắt mèo được giấu trong túi ni lông đen, dưới yên xe cùng việc cân ký, giao dịch chớp nhoáng, âm thầm giữa các đầu nậu và người đi trộm mèo đã lọt vào ống kính của phóng viên cùng sự ghi nhận, quan sát của cảnh sát đặc nhiệm...

Cùng với đó, các trinh sát đã khoanh vùng một số “chợ mèo” ở các khu dân cư trên đường Võ Văn Kiệt (đoạn gần cầu Ông Lãnh), khu vực quận 8, quận Tân Phú và TP Thủ Đức cũ...

Khi đã đủ chứng cứ, căn cứ... các trinh sát đồng loạt ra quân.