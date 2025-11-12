Thâm nhập đường dây 'mèo tặc' - Bài 2: Theo dấu những phi vụ mua - bán khó tin

(PLO)- Từ đầu tháng 6-2025, báo Pháp Luật TP.HCM liên tục nhận được phản ánh của bạn đọc về việc xuất hiện một nhóm "mèo tặc" chuyên đặt bẫy, trộm mèo cảnh tại nhiều khu dân cư ở TP.HCM rồi đem bán công khai.

Mỗi con mèo bị đánh cắp đều trở thành món hàng có giá, được mua bán, cân ký, giao dịch tinh vi, qua mắt cơ quan chức năng.

Nhóm PV báo Pháp Luật TP.HCM nhiều tuần theo dấu, khảo sát hàng loạt tuyến đường, khu dân cư, chúng tôi ghi nhận một địa điểm hoạt động nổi bật nằm trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần cầu Ông Lãnh (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM).

Tại đây, mỗi sáng sớm hình thành một “chợ mèo” tự phát, nơi diễn ra các cuộc giao dịch mua bán giữa người bẫy và chủ lò thu gom mèo trộm. Hoạt động này diễn ra giữa trung tâm TP, nơi dòng người tấp nập mỗi ngày.

Trong vai người tìm hiểu nghề “chuộc mèo cảnh”, PV tiếp cận một người tên Th, nắm bắt rõ về những mánh lới, thủ đoạn của nhóm "mèo tặc" này. Anh Th giới thiệu chúng tôi với một số người trong giới, trong đó có cả những đầu mối thu gom mèo sống và cung cấp công cụ bẫy cho người khác đi trộm.

Theo lời anh Th, việc bẫy mèo ở TP.HCM đã trở thành “nghề” mang lại thu nhập cao cho các đầu mối, chủ lò có thâm niên. “Chỉ cần đặt bẫy ở vài khu dân cư, mỗi đêm có thể kiếm được cả triệu đồng. Nếu bắt được mèo cảnh, người ta chuộc lại giá cao hơn nhiều” - Th nói

Th còn cho biết thêm, ngoài mèo những người này còn trộm cả chó cảnh và "đẩy" đi các lò ở khu vực đường Nguyễn Chí Thanh sau đó ra giá chuộc rất tinh vi. Số tiền mà người chủ của chó, mèo bỏ ra có khi lên đến cả chục triệu đồng.

Phía sau mỗi chiếc bẫy là cả một mạng lưới có tổ chức: có người đi đặt bẫy, có người thu gom, có người đứng ra thu mua và tiêu thụ. “Mối” lớn nhất trong giới được anh Th nhắc đến là ông N.B (trú tại TP Thủ Đức cũ) và một phụ nữ tên B.H (trú tại quận 4 cũ).

Cả hai được cho là “đầu nậu” lớn, chuyên gom mèo, chó từ nhiều nhóm nhỏ rồi phân loại, đẩy vào lò mèo, lò chó cảnh... và dần dần hình thành đường dây bắt trộm, mua bán, ra giá chuộc.

Sáng 5-6, nhóm PV có mặt trên đoạn đường Võ Văn Kiệt, nơi nhiều người lạ mặt tụ tập. Trên vỉa hè, họ mang theo các bao tải màu vàng, bên trong là những con mèo nhiều kích cỡ, luôn phát ra những tiếng đầy thương cảm.

PV lại gần thì thấy có con ngoáy đầu tìm đường thoát trong vô vọng, có con đã nằm im lặng đưa ánh mắt buồn thảm như cầu cứu. Một số con vẫn còn đeo vòng cổ, dây xích, dấu hiệu của thú cưng chứ không phải mèo hoang.

Trong ba ngày 6, 7 và 8-6, nhóm PV ghi nhận các cuộc giao dịch diễn ra công khai, chóng vánh. Mỗi sáng, nhóm người mang “hàng” ra vỉa hè chờ người thu gom đến cân, trả tiền, rồi nhanh chóng tản đi. Mọi việc diễn ra giữa phố đông người...

Cuối tháng 7-2025, xuất hiện thêm một người đàn ông trung niên thường xuyên đạp xe dọc tuyến đường này. Ông này mang theo dụng cụ bẫy mèo, rảo qua các khu dân cư rồi quay lại thu “hàng” sau 30 phút. Chúng tôi ghi nhận cảnh ông này lần lượt gom từng con mèo dính bẫy, nhét vào bao tải.

Rạng sáng 6-8, nhóm PV trở lại địa điểm cũ trên đường Võ Văn Kiệt và phát hiện gần 10 người tụ tập. Khoảng 4 giờ 45 phút, ông N.B, người được xác định là đầu mối thu gom lớn nhất khu vực xuất hiện, điều khiển xe máy đến “chợ mèo”.

Ngay tại vỉa hè, ông N.B lấy cân sắt ra, lần lượt cân từng bao tải đầy mèo, rút xấp tiền loẹt xoẹt đếm trả trực tiếp cho từng người. Cuộc giao dịch chóng vánh kèm những lời văng tục về số lượng mèo, giá cả...

Trên xe ông N.B lúc này chất đầy những bao tải màu vàng đựng mèo, ước chừng hơn 100kg. Sau vài phút giao dịch, ông N.B vặn ga, chiếc xe máy phun khói đen kịt, ì ạch lao đi kèm những tiếng mèo kêu. Phía sau vỉa hè nhanh chóng trống trơn.

Điều đáng nói, dù hoạt động giữa trung tâm TP.HCM, nhưng nhóm người này không hề có dấu hiệu lo sợ. Từ cách trao đổi, thu tiền, chất hàng lên xe, mọi việc cho thấy đây là hoạt động đã tồn tại trong thời gian dài.

Anh Th cho biết, ông N.B là “trùm” thu gom, hoạt động nhiều năm, có kinh nghiệm đối phó vì đã từng bị cơ quan chức năng “sờ gáy”. Nhưng sau tất cả ông này đều thoát nạn. Lý do là do việc trộm bắt mèo không phải do ông N.B thực hiện mà chỉ bao tiêu sản phẩm, cung cấp dụng cụ.

“Dù chủ mèo có thể mua mèo cảnh mèo Anh, Pháp… với giá cao nhưng khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, cân ký tính ra số tiền cũng như mèo thịt, giá tiền chẳng đáng bao nhiêu. Ngoài ra, những người bắt mèo đều bằng dụng cụ bẫy, thi thoảng họ mới bắt trộm như bắt chó nên khó xử lý. Khi bị cơ quan chức năng kiểm tra thì họ nói đi bẫy mèo hoang, không phải trộm của ai. Bên cạnh đó việc xác định ra được chủ mèo rất khó khăn… Đây là thực tế khiến tình trạng trộm chó, mèo diễn ra hàng chục năm nay” - Th nói và cho biết người trộm chó mèo cũng hiểu điều này nên không hề sợ.

Khoảng 5 giờ 30 sáng ngày 6-8, chúng tôi tiếp tục bám theo ông N.B. Ông này chạy xe máy (biển số được che kín) chở đầy bao tải qua Hầm Thủ Thiêm, hướng về địa bàn TP Thủ Đức cũ. Khi vừa qua cầu, ông dừng lại ở khu vực đầu mũi tàu - nơi diễn ra thêm một cuộc giao dịch với nhóm “mèo tặc” khác.

Tại đây, thêm nhiều người mang bao tải đến giao mèo cho ông. Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy 15 phút. Khi đã gom hết “hàng”, ông N.B tiếp tục chở mèo về căn nhà nằm trên đường số 6, phường Hiệp Bình, TP.HCM - nơi được xem là kho tập kết trước khi mèo bị đem đi tiêu thụ.

Rạng sáng 7-10, nhóm PV quay lại điểm tập kết trên đường Võ Văn Kiệt, hàng chục bao tải màu vàng được chất đống. Tiếng mèo kêu yếu ớt, tội nghiệp vang lên giữa đêm khuya. Như thường lệ, các “mèo tặc” đều đang chờ ông B đến nhận hàng.

Theo tìm hiều, ông N.B không chỉ thu gom mèo mà còn cung cấp dụng cụ, chia địa bàn cho những người khác đi bẫy theo “hợp đồng”. Người mới muốn tham gia phải có người quen giới thiệu, vì đường dây hoạt động kín kẽ, quen biết đã nhiều năm...

Giá thu mua mỗi ký mèo dao động 55.000-60.000 đồng. “Công cụ” bẫy cũng do ông N.B chuẩn bị sẵn nếu người mới chưa có. Mèo hoặc chó cảnh cũng được các “mèo tặc” phân loại, có thể đưa về đầu mối là bà B.H (ở quận 4 cũ) để đưa vào các điểm chuộc hoặc bán cho ông N.B để tuồn ra phía Bắc tiêu thụ, vào các tiệm “tiểu hổ”.

Cũng trong sáng 7-10, PV ghi nhận ông N.B tiếp tục di chuyển sang phía bên kia Hầm Thủ Thiêm, tới phường An Khánh. Tại đây, ông gặp nhóm ba người khác đã đợi sẵn cùng nhiều bao tải đựng mèo. Một chiếc cân sắt được đặt xuống, từng bao được cân, chất lên xe. Sau khi tính toán, ông N.B rút xấp tiền, đưa cho từng người rồi rời đi.

Trong một quán cà phê ven đại lộ, nhóm PV gặp ông N.T.B (52 tuổi), người đàn ông thường xuyên xuất hiện trong các video mà phóng viên ghi nhận. Không hề giấu giếm, ông T.B kể chi tiết: “Tôi đi bẫy mèo rồi bán lại cho ông N.B. Mỗi đêm bắt được vài con là có vài trăm ngàn, đều đặn cũng sống được”.

Ông N.T.B cho biết dụng cụ bẫy do ông tự làm hoặc được người trong giới chia sẻ. Họ dùng mồi có mùi thơm như cá chiên, lòng gà, gan nướng… đặt ở những nơi mèo thường qua lại. “Phải chiên mồi cho thơm, mèo đánh hơi rất nhanh. Đặt bẫy ở mấy khu yên tĩnh, ít người, ban đêm là dính” - ông nói.

Từ lời ông N.T.B, thông tin đầu mối cũng dẫn về “ông trùm” N.B - người điều hành mạng lưới thu gom mèo trên nhiều địa bàn TP.HCM. Qua tìm hiểu, ông N.B và vợ đã hoạt động trong lĩnh vực này đã nhiều năm. Mỗi ngày, họ có lịch hẹn thu gom cụ thể, phân chia khu vực để các mối giao hàng.

Trong cuộc trò chuyện ngắn, ông N.B thừa nhận: “Mình chỉ mua mèo sống thôi, mèo chết không lấy. Người quen thì tự mang đến, còn người lạ thì mình hẹn điểm. Có ngày gom gần 2 tạ mèo”.

Theo ông, để tham gia “nghề” này phải có người quen giới thiệu, tránh bị lộ hoặc bị lừa. “Bẫy mèo dễ mà, ai có năng khiếu làm nhanh lắm. Còn thiếu đồ nghề thì tôi đưa luôn” - ông nói.

Giá mua tại chỗ là 55.000-60.000 đồng/kg, sau đó ông bán lại cho quán ăn, nhà hàng với giá 90.000-100.000 đồng/kg. Lợi nhuận chênh lệch từ vài triệu đến cả chục triệu mỗi ngày. “Hàng bỏ mối cho quán, khách quen chỉ cần gọi là giao liền. Họ chuộng mèo sống...” - ông N.B cho biết thêm.

Những hình ảnh, video và tài liệu nhóm PV thu thập cho thấy đây không còn là vấn đề nhỏ lẻ chỉ của vài người đi bẫy. Toàn bộ hệ thống này vận hành theo chuỗi, có phân cấp, có bảo kê ngầm từ chủ lò, người đi bẫy, người thu gom đến người điều phối đều ăn chia theo tỷ lệ.

Theo lời Th, riêng ông N.B mỗi ngày có thể thu mua từ 150 đến 200 kg mèo sống, tương đương cả trăm con. Sau khi tập kết, ông cho xe tải nhỏ chở về nhà riêng hoặc giao trực tiếp cho các điểm tiêu thụ quen thuộc. “Lúc cao điểm, hàng nhiều phải chia ra hai chuyến” - anh Th nói.