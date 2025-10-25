TP.HCM: Cảnh sát hình sự bắt nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tạ chó 25/10/2025 20:12

(PLO)- Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM kiểm tra một lò mổ tại phường Trung Mỹ Tây, bắt quả tang nhóm người đang tiêu thụ chó trộm.

Ngày 25-10, Công an TP.HCM cho biết, rạng sáng 24-10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) kiểm tra hành chính cơ sở giết mổ chó tại số 107/6 đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, phát hiện nhóm người có hành vi trộm cắp và tiêu thụ chó bị trộm.

Qua kiểm tra, công an bắt giữ bốn người gồm Đặng Nhật Bằng (23 tuổi, ngụ xã Bà Điểm), Nguyễn Thị Thúy An (26 tuổi, quê Bắc Giang, tạm trú tại 107/6 Hà Đặc), Phạm Thị Liên (58 tuổi, quê Bắc Giang, trú cùng địa chỉ) và Nguyễn Sinh Gơ (30 tuổi, ngụ xã Bà Điểm).

Bằng, An, Liên và Gơ cùng các tang vật liên quan. Ảnh: CA

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác bắt quả tang Gơ vừa sử dụng súng kích điện tự chế bắn trộm bốn con chó, tổng trọng lượng 51 kg, rồi mang đến bán cho An và Bằng.

Nhóm trộm chó trang bị súng bắn điện, ớt bột để trộm chó và chống trả lực lượng chức năng hoặc người dân. Ảnh: CA

Bước đầu, các nghi can khai nhận: Bằng và An được bà Liên giao nhiệm vụ thu mua chó bị trộm mang đến lò mổ, sau đó giết mổ tiêu thụ.

Công an thu giữ tại hiện trường 19 con chó đã chết (tổng trọng lượng 215 kg, trong đó có bốn con vừa bị trộm), một bộ súng kích điện tự chế, một túi bột ớt dùng để chống trả khi bị truy đuổi cùng nhiều tang vật khác.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các mắt xích trong đường dây tiêu thụ chó trộm và xử lý nghiêm theo quy định.