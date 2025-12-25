Điện Kremlin ra tuyên bố sau cuộc thảo luận mới nhất với Mỹ ở Miami 25/12/2025 05:42

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga đã nhận được báo cáo từ Trưởng đoàn đàm phán Kirill Dmitriev về cuộc thảo luận mới nhất với Mỹ liên quan cuộc chiến Ukraine, và sẽ sớm đưa ra lập trường của mình.

Ngày 24-12, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Trưởng đoàn đàm phán Nga Kirill Dmitriev đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc tiếp xúc ngoại giao mới nhất với các đối tác Mỹ liên quan xung đột ở Ukraine, theo đài RT.

Tuy nhiên, ông Peskov cho biết Moscow đã quyết định không công bố các chi tiết cụ thể liên quan trao đổi giữa hai bên để phù hợp với thông lệ lâu nay.

Cuối tuần vừa qua, ông Dmitriev đã gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Jared Kushner cùng quan chức Nhà Trắng Josh Gruenbaum tại TP Miami (bang Florida) để thảo luận về những nỗ lực của Washington nhằm làm trung gian cho một giải pháp đối với xung đột Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov từ chối xác nhận hoặc bác bỏ các thông tin trên truyền thông rằng đặc phái viên Dmitriev đã mang về 4 bản dự thảo văn kiện để Tổng thống Putin xem xét.

Ông Peskov cho rằng “trao đổi thông qua truyền thông đại chúng là không phù hợp” nếu muốn các cuộc đàm phán đạt kết quả, đồng thời nhấn mạnh phía Mỹ đã nắm được “những tham số chính trong lập trường của Nga”.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, sau khi tiếp nhận báo cáo từ ông Dmitriev, Nga sẽ có cơ hội xây dựng lập trường của mình và tiếp tục đàm phán với Mỹ thông qua các kênh hiện có.

“Giờ đây, chúng tôi sẽ tính đến những thông tin mà nguyên thủ quốc gia đã tiếp nhận để hình thành các lập trường tiếp theo và sớm nhất có thể nối lại các cuộc tiếp xúc thông qua những kênh sẵn có” - ông Peskov nhấn mạnh.

Trước đó trong ngày 24-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chia sẻ với truyền thông một khuôn khổ hòa bình gồm 20 điểm, là kết quả của các cuộc thảo luận giữa Ukraine và Mỹ.

Đề xuất đề cập nhiều vấn đề then chốt như ngừng bắn, đảm bảo an ninh cho Ukraine, kế hoạch bầu cử và tái thiết Ukraine. Tuy nhiên vấn đề then chốt là lãnh thổ lại không được nhắc đến rõ ràng.

Ông Zelensky khi đó cho biết Mỹ dự kiến chuyển bản dự thảo 20 điểm cho Nga vào cuối ngày 24-12.